РИА «Новости»: один из каналов Ксении Собчак проверят на «гей-пропаганду»

Московская полиция проверяет один из каналов журналистки Ксении Собчак на предмет «пропаганды ЛГБТ» среди несовершеннолетних. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Заявление в полицию написал 7 сентября местный житель. Статья 6.21 КоАП в зависимости от ее части предполагает для частных лиц штрафы до 5 тыс. или до 100 тыс. рублей, для юридических — до 1 млн рублей или приостановку работы на срок до 90 дней.

Какой именно канал Собчак возмутил москвича, не уточняется. Однако, по данным телеграм-канала Shot, причиной разбирательства стал один из роликов, в котором говорится об ЛГБТ-отношениях.

5 сентября на ютьюб-канале Ксении Собчак вышло интервью с теннисисткой Дарьей Касаткиной, одной из главных тем которого стал каминг-аут спортсменки. В начале видео и в его описании есть дисклеймер 18+.