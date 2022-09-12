Disney+ поделился трейлером фильма «Микки: История одного мышонка» на выставке D23. Премьера картины о самом узнаваемом персонаже студии запланирована на стриминге в день рождения Микки, 18 ноября.

Видео начинается с кадров 1954 года в старом телевизоре, на которых выступает покойный Уолт Дисней. Он рассказывает разные истории, но в конце просит «запомнить одну вещь: все началось с мыши». В это же время проносятся картинки из оригинальной короткометражки «Пароходик Вилли» и более поздних появлений Микки.

Расширенная версия от сингапурского Disney+

Разработкой фильма занимались режиссер Джефф Малмберг и продюсер Морган Невилл.

«Девяносто четыре года назад Уолт Дисней создал мышь, которая станет одним из самых любимых персонажей в мире. Мы рады, что мир увидит Микки-Мауса таким, каким они его никогда раньше не видели. Наша отмеченная наградами команда кинематографистов запечатлела многолетнее путешествие Микки и напомнила нам, почему он оказал на нас такое влияние», — сказал вице-президент Disney Original Documentary Марджон Джавади.

Создатели картины собрали эксклюзивные архивные кадры и поговорили с аниматорами, приложившими руку к созданию Микки. Фильм рассмотрит влияние и возникающие противоречия вокруг мультяшного зверька, говорят авторы. В дополнение они выпустят анимационный короткий метр «Микки за минуту».