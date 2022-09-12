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Ростуризм: турпоток в Крым упал на 19%
Семён Гудошников
Сегодня в 06:47

Турпоток в Крым по итогам летнего сезона упал на 19% относительно прошлого года. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, несмотря на транспортные ограничения «на популярных южных направлениях, сезон состоялся». В отличие от меньшего числа туристов в Крыму, на курорты Краснодарского края приехало на несколько процентов больше отдыхающих, чем в прошлом, отметила Догузова. А интерес к отдыху на Северном Кавказе вырос почти в два раза.

Лидерами в рейтинге «познавательных городских поездок» стали Петербург, Москва и Московская область, Нижний Новгород, Казань, маршруты по историческим городам Золотого кольца и Русского Севера.

По данным Ростуризма, всего с мая по август в стране отдохнули около 25 млн человек, что выше показателей прошлого года и допандемийного 2019-го.

В конце августа вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин говорил, что по итогам летнего сезона Крым потерял 50% туристического потока по сравнению с прошлым годом. У других курортов черноморского побережья, таких как Сочи и Анапа, по его словам, турпоток тоже снизился.

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тэги
РостуризмАссоциация туроператоров России
люди
Зарина ДогузоваСергей Ромашкин
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