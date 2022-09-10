Тизер новой «Русалочки» собрал больше миллиона дизлайков на ютьюбе

Тизер ремейка «Русалочки» от Disney набрал больше 1,1 млн дизлайков на ютьюбе. Увидеть статистику можно с помощью специального расширения для браузера.

Если верить расширению Return YouTube Dislike, к утру 12 сентября видео на канале студии Walt Disney собрало не менее 1,1 млн дизлайков. Тизеры, выпущенные на других каналах, тоже набрали больше дизлайков, чем лайков: 123 тыс. против 34 000, 5 тыс. против 1600.

В комментариях пользователи не критикуют грядущий фильм, а шутят по шаблону «Мой любимый момент…» и рассказывают сцену, которой нет в ролике.

«Тот момент, где Ариэль закуривает сигару, потягивает свою газированную воду и спрашивает Урсулу: „Какого цвета твой Бугатти?“, заставил меня расплакаться» — JordyShow.

«Мне нравится момент, где Ариэль встречает Дэвида Хассельхоффа в магазине морских подарков, известном как Шелл-Сити. Затем она запрыгивает ему на спину и ловит попутку обратно в Бикини Боттом (это ее родной город, если вы не знакомы с историей маленькой русалочки). Ставлю этому фильму 10 из 10» — Adam Goldstein.

«Момент, где Геральт обезглавил сирену, а потом понял, что это русалочка Ариэль, буквально потрас мою душу» — Wiamdex.

«От той части, где Себастьян говорит „она начинает верить“, а Ариэль останавливает пули силой мысли, у меня мурашки пошли, потрясающе» — Rob P.

Новая экранизация «Русалочки» с Халле Бейли в главной роли выйдет 26 мая 2023 года. В фильме прозвучат песни из оригинального мультфильма, а также композиции, написанные специально для картины.

YouTube перестал отображать количество дизлайков под видео, чтобы сделать платформу более безопасной для авторов, в ноябре прошлого года. Понравилось это далеко не всем.