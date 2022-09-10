Реклама
Новости
Тизер новой «Русалочки» собрал больше миллиона дизлайков на ютьюбе
08:59
Антигуа и Барбуда может провести референдум о выходе из‑под власти британской монархии
вчера в 20:01
Apple снимает с производства iPhone 13 Pro и 13 Pro Max
вчера в 18:58
Производитель «роборуки» показал, как снималась реклама iPhone. Видимо, Apple попросил удалить видео
вчера в 17:55
Черногория может отменить безвиз с Россией, вышел комикс про Багрова и другие новости дня
вчера в 17:53
Дайджест
Вышел трейлер нового фильма Стивена Спилберга «Фабельманы»
вчера в 17:13
Лавров не исключил участие Путина в саммите G20
вчера в 16:41
Netflix запустил сайт с головоломками к выходу «Достать ножи-2»
вчера в 16:40
МИД Черногории предложил ввести визы для россиян
вчера в 15:35
Anthony Quintano/Flickr
Третий сезон «Мандалорца» и «Индиана Джонс-5»: собрали главное из презентаций студий на D23
вчера в 15:33
В Ростове разработали первую российскую вакцину от ротавируса
вчера в 15:20
Bubble выпустил комикс про Данилу Багрова в честь 25-летия «Брата»
вчера в 14:14
Колесо обозрения «Солнце Москвы», которое вчера открыл Путин, закрылось
вчера в 13:13
Вышел первый трейлер «Секретного вторжения» от Marvel с Сэмюэлем Л. Джексоном в главной роли
вчера в 13:07
«Ваканда навсегда» и «Громовержцы»: что показал Marvel на выставке D23
вчера в 12:08
The Playlist/YouTube
Документальный фильм «Вся красота и кровопролитие» получил главный приз Венецианского фестиваля
вчера в 10:38
Умер художник-мультипликатор Владимир Вышегородцев, создавший «Каникулы в Простоквашино»
10 сентября 2022 21:17
Кассиан Андор возглавляет восстание в новом трейлере сериала-приквела «Изгоя-один»
10 сентября 2022 21:04
Disney готовит к своему столетию мультфильм «Желание»
10 сентября 2022 20:31
Власти Молдовы запретили авиаперелеты в Россию
10 сентября 2022 19:37
Тизер новой «Русалочки» собрал больше миллиона дизлайков на ютьюбе
Рустам Абдуллин
Сегодня в 05:59

Тизер ремейка «Русалочки» от Disney набрал больше 1,1 млн дизлайков на ютьюбе. Увидеть статистику можно с помощью специального расширения для браузера.

Если верить расширению Return YouTube Dislike, к утру 12 сентября видео на канале студии Walt Disney собрало не менее 1,1 млн дизлайков. Тизеры, выпущенные на других каналах, тоже набрали больше дизлайков, чем лайков: 123 тыс. против 34 000, 5 тыс. против 1600.

В комментариях пользователи не критикуют грядущий фильм, а шутят по шаблону «Мой любимый момент…» и рассказывают сцену, которой нет в ролике.

«Тот момент, где Ариэль закуривает сигару, потягивает свою газированную воду и спрашивает Урсулу: „Какого цвета твой Бугатти?“, заставил меня расплакаться» — JordyShow.

«Мне нравится момент, где Ариэль встречает Дэвида Хассельхоффа в магазине морских подарков, известном как Шелл-Сити. Затем она запрыгивает ему на спину и ловит попутку обратно в Бикини Боттом (это ее родной город, если вы не знакомы с историей маленькой русалочки). Ставлю этому фильму 10 из 10» — Adam Goldstein.

«Момент, где Геральт обезглавил сирену, а потом понял, что это русалочка Ариэль, буквально потрас мою душу» — Wiamdex.

«От той части, где Себастьян говорит „она начинает верить“, а Ариэль останавливает пули силой мысли, у меня мурашки пошли, потрясающе» — Rob P.

Новая экранизация «Русалочки» с Халле Бейли в главной роли выйдет 26 мая 2023 года. В фильме прозвучат песни из оригинального мультфильма, а также композиции, написанные специально для картины.

YouTube перестал отображать количество дизлайков под видео, чтобы сделать платформу более безопасной для авторов, в ноябре прошлого года. Понравилось это далеко не всем.

Подробности по теме
Мех, большая челюсть и переменный пол: ученые объясняют, как должны выглядеть русалки
расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
Walt Disney
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение