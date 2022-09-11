Антигуа и Барбуда может провести референдум о выходе из‑под власти британской монархии

Карибское островное государство Антигуа и Барбуда хочет выйти из Британского содружества наций. Об этом в интервью телеканалу ITV сообщил премьер-министр страны Гастон Браун.

По его словам, референдум о выходе Антигуа и Барбуды из‑под власти британской монархии может пройти в ближайшие три года.

«Это не проявление разногласий между Антигуа и Барбудой и монархией. Это последний шаг, чтобы завершить круг независимости, чтобы стать действительно суверенной страной», — уточнил Браун.

Британское содружество наций — добровольное объединение, в которое входят Великобритания, а также почти все ее бывшие колонии, доминионы и протектораты. После смерти Елизаветы II руководителем Содружества стал ее сын и преемник, король Карл III.