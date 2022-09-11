Apple снимает с производства iPhone 13 Pro и 13 Pro Max

Американский технологический гигант Apple прекращает производство и продажи смартфонов iPhone 11, iPhone 12 mini, iPhone 13 Pro и 13 Pro Max. Об этом пишет The Verge.

Таким образом в ассортименте бренда остаются только телефоны с поддержкой 5G. Это iPhone SE второго поколения, iPhone 12, iPhone 13 и 13 Mini, iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro и 14 Pro Max.

Как отмечает The Verge, компания прекратила производство предыдущих моделей, чтобы сохранить продажи новых. В частности, потому что цены на старые устройства снизились после презентации iPhone 14 и всех его вариаций.

7 сентября прошла традиционная сентябрьская презентация Apple. «Афиша Daily» подробно рассказывала об обновленных версиях умных часов, беспроводных наушников и смартфонах бренда.