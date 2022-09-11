Черногория может отменить безвиз с Россией, вышел комикс про Багрова и другие новости дня

Глава МИД Черногории Ранко Кривокапич предложил временно отменить безвизовый въезд для россиян. В министерстве заявили, что страна является «преданным партнером Европейского союза» и ей следует поддержать соответствующее решение ЕС.

В возрасте 72 лет умер художник-мультипликатор Владимир Вышегородцев. Он был одним из авторов мультфильмов «Каникулы в Простоквашино», «Незнайка на Луне» и «Котенок по имени Гав».

В Ростовском НИИ микробиологии и паразитологии разработали первую в России вакцину от ротавируса. Уже заканчиваются клинические испытания препарата, его запуск в производство запланирован на 2023 год.

Крупнейшее колесо обозрения в Европе «Солнце Москвы» закрыли для проведения технических работ — Владимир Путин открыл аттракцион накануне. Согласно официальным объяснениям, на колесе «проходит калибровка системы».

Издательство Bubble Comics презентовало 167-страничный комикс «Брат. 25 лет». Он посвящен главному герою фильмов «Брат» и «Брат-2» Даниле Багрову. А еще там есть герои и сюжетные линии, которых не было в оригинальных картинах.

Венецианский кинофестиваль объявил победителей основного конкурса. Главную награду — «Золотого льва» за лучший фильм — получила документалка «Вся красота и кровопролитие» американской журналистки Лоры Пойтрас.

Netflix запустил сайт с головоломками, похожими на те, которые решают герои картины «Достать ножи-2». После разгадки игроков ждет забавный ролик с Дэниелом Крейгом в роли детектива Бенуа Бланка.

Завершилась ежегодная выставка D23, на которой кинокомпания Disney и стриминговая платформа Disney+ презентуют будущие проекты. На ней был показан ряд трейлеров, включая ролики про сериал «Андор» по вселенной «Звездных войн», фэнтези «Уиллоу» и третий сезон «Мандалорца». А еще Marvel в своей презентации анонсировала сиквелы «Человека-муравья» и «Черной пантеры» и показала трейлер «Секретного вторжения» с Сэмюэлем Л.Джексоном в главной роли.