Производитель «роборуки» показал, как снималась реклама iPhone. Видимо, Apple попросил удалить видео

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Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:55

Специально к презентациям новых iPhone американская компания Apple снимает стильные рекламные ролики. Вот и в этот раз технологический гигант снял рекламу, используя современные технологии.

Производитель «роборук» Cinemotion и компания Movie Effects VFX опубликовали в инстаграме* бэкстейдж со съемок. Рекламщики использовали «роборуку» в качестве оператора, потому что человек не способен снять на таком же уровне, как и она.

В рекламе появляются кадры новых iPhone с разных ракурсов. В некоторые моменты камера делает быстрое движение и резко меняет фокус с одного устройства на другое, которые держат актеры на вытянутых руках. Хотя такую картинку можно сделать с помощью спецэффектов от начала и до конца, все было снято по-настоящему и с использованием роботов.

В редких случаях Apple или другие компании делятся тем, как создается реклама. И это именно то, что Cinemotion сделала. Через какое‑то время авторы удалили ролик из закулисья. Есть версия, что об этом их попросила Apple.

iPhone 14 и его версии представили на презентации Apple 7 сентября. «Афиша Daily» писала, что в них нового, и как смартфоны хотят завозить в Россию по параллельному импорту.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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