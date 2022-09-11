МИД Черногории предложил ввести визы для россиян

Министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич предложил приостановить действие соглашения о безвизовом въезде для граждан России. Об этом сообщает издание Dan, ссылаясь на заявление главы черногорского МИД.

Он отметил, что его инициатива связана с тем, что недавно Евросоюз приостановил упрощенный визовый режим с Россией.

«Черногория является преданным партнером Европейского Союза, и министр иностранных дел считает, что наша страна должна полностью присоединиться к ЕС в этом решении, как это было до сих пор», — заявили в МИД.

Соглашение о безвизовых поездках граждан России и Черногории между странами действует с 2008 года. По нему россияне могут въезжать в Черногорию и находиться в стране до 90 дней на основании действующего проездного документа, в том числе загранпаспорта.

С 12 сентября Евросоюз приостанавливает действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Это значит, что консульский сбор вырастет с 35 до 80 евро, срок выдачи «шенгена» может затянуться до полугода, а еще придется предоставлять полный пакет документов.