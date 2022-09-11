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В Ростове разработали первую российскую вакцину от ротавируса
Виктория Шанина
Сегодня в 12:20

Ученые Ростовского НИИ микробиологии и паразитологии разработали первую в России вакцину от ротавируса. Об этом пишет пресс-служба Роспотребнадзора на странице ведомства в соцсети «Вконтакте».

Как отмечается в сообщении, сейчас заканчиваются клинические испытания препарата. Его запуск в производство запланирован на 2023 год.

Ротавирус — острая кишечная инфекция, которая распространяется через зараженные предметы, немытые руки, пищу, при чихании или кашле. В группе риска — дети от 1,5 до 2 лет, однако заболеть можно в любом возрасте.

При заболевании температура тела повышается до 39 градусов, возникает недомогание и слабость, появляются сильные, схваткообразные боли в животе, рвота. Позже к этим симптомам присоединяется диарея.

«На сегодняшний день вакцинация против ротавирусной инфекции включена в национальный прививочный календарь по эпидпоказаниям», — отмечает пресс-служба Роспотребнадзора.

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