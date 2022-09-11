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Bubble выпустил комикс про Данилу Багрова в честь 25-летия «Брата»
Виктория Шанина
Сегодня в 11:14

Российский издательский дом Bubble Comics презентовал комикс «Брат. 25 лет», посвященный главному герою фильмов «Брат» и «Брат 2» Даниле Багрову. Об этом сообщает «Собака.ru».

Презентация 167-страничного графического романа прошла в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. Над ним работал художник комиксов «Игорь Гром» и «Бесобой» Андрей Васин.

В книге собраны истории с авторским взглядом на отдельных персонажей. А некоторые герои и сюжеты появляются впервые — их не было в картинах Балабанова, создатели просто решили порассуждать на тему происходящего в жизни Багрова и вселенной Балабанова как таковой.

«Вопрос „Что значит вырасти на фильме ‚Брат‘?“ занимал нас бесконечно, мы много думали, как нам рассмотреть фильм „Брат“ не как слепок эпохи, а как нечто, что смотрит современный зритель, который не знает этой эпохи, что он в нем видит. <…> Сборник открывается историей о мальчике Дане, современном подростке, единственным другом которого является киноперсонаж Данила Багров, и о том, как устроена жизнь этого мальчика и как советы, которые может дать фильм „Брат“, применимы к современной реальности», — заявил сценарист и куратор проекта Алексей Замский.

По его словам, в рамках комикса сценаристы и художники «раздвинули границы фильмов, по-новому раскрыв истории многих персонажей и предложив свои интерпретации сюжета в разных жанрах».

В сети книжных магазинов «Читай-город» отмечают, что подобные отечественные проекты как правило становятся бестселлерами.

«Этот продукт получился очень классный, совсем немного прошло с момента старта продаж, и буквально за 10 дней мы продали 25% тиража — это очень хороший результат, который говорит сам за себя. „Брат“ — это история, которая имеет ретроспективу, и в какой‑то момент мы сомневались, пойдет или нет, но искушение попробовать было велико», — рассказывает руководитель PR-отдела «Читай-города» Елена Абрамова.

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