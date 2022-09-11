Реклама
Новости
МИД Черногории предложил ввести визы для россиян
15:35
Третий сезон «Мандалорца» и «Индиана Джонс-5»: собрали главное из презентаций студий на D23
15:33
В Ростове разработали первую российскую вакцину от ротавируса
15:20
Bubble выпустил комикс про Данилу Багрова в честь 25-летия «Брата»
14:14
Колесо обозрения «Солнце Москвы», которое вчера открыл Путин, закрылось
13:13
Вышел первый трейлер «Секретного вторжения» от Marvel с Сэмюэлем Л. Джексоном в главной роли
13:07
«Ваканда навсегда» и «Громовержцы»: что показал Marvel на выставке D23
12:08
The Playlist/YouTube
Документальный фильм «Вся красота и кровопролитие» получил главный приз Венецианского фестиваля
10:38
Умер художник-мультипликатор Владимир Вышегородцев, создавший «Каникулы в Простоквашино»
вчера в 21:17
Кассиан Андор возглавляет восстание в новом трейлере сериала-приквела «Изгоя-один»
вчера в 21:04
Disney готовит к своему столетию мультфильм «Желание»
вчера в 20:31
Власти Молдовы запретили авиаперелеты в Россию
вчера в 19:37
В Сербии запретили гей-парад из‑за угрозы беспорядков
вчера в 18:57
Карл III стал королем Великобритании, TJ закрылся и другие новости дня
вчера в 18:54
Дайджест
Королевский пчеловод по старой традиции сообщил насекомым о смерти Елизаветы II и новом монархе
вчера в 16:59
Pixar анонсировал сиквел мультфильма «Головоломка». Главным героем вновь станет Райли
вчера в 16:36
Власти Грузии: российские туристы не угрожают безопасности страны
вчера в 15:57
Агентство «Москва»
На ВДНХ открыли самое большое колесо обозрения в Европе
вчера в 15:18
Сотрудник Росгвардии умер после нападения в Курской области. Бастрыкин поручил возбудить дело
вчера в 14:50
TJ закрылся. С проектом попрощались в стиле «Форсажа»
вчера в 14:50
Колесо обозрения «Солнце Москвы», которое вчера открыл Путин, закрылось
Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:13

Самое большое колесо обозрения в Европе «Солнце Москвы» закрылось. Накануне аттракцион открыл российский президент Владимир Путин.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что «Солнце Москвы» закрыли для посетителей по техническим причинам. Работница аттракциона предложила либо оставить билеты при себе, так как по ним можно будет прокатиться на колесе до конца 2023 года, либо вернуть деньги через заявление на сайте или на кассе. Она пояснила, что на колесе ведутся технические работы: «проходит калибровка системы».

На официальном сайте «Солнца Москвы» приостановка называется «работой в ограниченном режиме» и «мерой, которая полностью исключает массовый наплыв посетителей». На данный момент аттракцион «возобновил работу с ограничениями», уточнили там.

В день открытия колесо несколько раз останавливалось, некоторым посетителям пришлось сидеть в кабинках на высоте 140 метров.

Изначально стоимость билета на «Солнце Москвы» составляла тысячу рублей с человека за один круг, то есть семье или компании друзей развлечение могло обойтись в 3–6 тыс. рублей. Затем цену снизили до 750 рублей для взрослого, 550 — для ребенка, а по выходным и праздникам — 950 и 750 соответственно.

Накануне «Солнце Москвы» открыл Владимир Путин. Ранее самым высоким колесом обозрения в Европе считался «Лондонский глаз».

Подробности по теме
На ВДНХ открывается самое большое колесо обозрения в Европе. Что о нем нужно знать?
расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Владимир Путин
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение