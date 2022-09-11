Колесо обозрения «Солнце Москвы», которое вчера открыл Путин, закрылось

Самое большое колесо обозрения в Европе «Солнце Москвы» закрылось. Накануне аттракцион открыл российский президент Владимир Путин.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что «Солнце Москвы» закрыли для посетителей по техническим причинам. Работница аттракциона предложила либо оставить билеты при себе, так как по ним можно будет прокатиться на колесе до конца 2023 года, либо вернуть деньги через заявление на сайте или на кассе. Она пояснила, что на колесе ведутся технические работы: «проходит калибровка системы».

На официальном сайте «Солнца Москвы» приостановка называется «работой в ограниченном режиме» и «мерой, которая полностью исключает массовый наплыв посетителей». На данный момент аттракцион «возобновил работу с ограничениями», уточнили там.

В день открытия колесо несколько раз останавливалось, некоторым посетителям пришлось сидеть в кабинках на высоте 140 метров.

Изначально стоимость билета на «Солнце Москвы» составляла тысячу рублей с человека за один круг, то есть семье или компании друзей развлечение могло обойтись в 3–6 тыс. рублей. Затем цену снизили до 750 рублей для взрослого, 550 — для ребенка, а по выходным и праздникам — 950 и 750 соответственно.

Накануне «Солнце Москвы» открыл Владимир Путин. Ранее самым высоким колесом обозрения в Европе считался «Лондонский глаз».