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Документальный фильм «Вся красота и кровопролитие» получил главный приз Венецианского фестиваля
Рустам Абдуллин
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Документальный фильм «Вся красота и кровопролитие» американской журналистки Лоры Пайтрас получил «Золотого льва» как лучший фильм на Венецианском фестивале. В 2015 году она Пайтрас выиграла «Оскар» за документалку о Эдварде Сноудене.

Картина рассказывает о фотографе ЛГБТ Нэне Голдине, которая пытается привлечь компанию Purdue Pharma к ответственности за производство опиоидов.

Список основных победителей:

  • Гран-при жюри — «Сент-Омер», Элис Диоп
  • Лучшая режиссура — «Целиком и полностью», Лука Гуаданьино
  • Специальный приз жюри — «Без медведей», Джафар Панахи
  • Лучший сценарий — «Банши Инишерина», Мартин МакДона
  • Лучшая мужская роль — Колин Фаррелл, «Банши Инишерина»
  • Лучшая женская роль — Кейт Бланшетт, «Тар»

79-й Венецианский кинофестиваль начался 31 августа. Председателем жюри была Джулианна Мур.

Подробности по теме
Фильмы Венецианского кинофестиваля-2022: оценки российских кинокритиков
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