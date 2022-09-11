Документальный фильм «Вся красота и кровопролитие» получил главный приз Венецианского фестиваля

Документальный фильм «Вся красота и кровопролитие» американской журналистки Лоры Пайтрас получил «Золотого льва» как лучший фильм на Венецианском фестивале. В 2015 году она Пайтрас выиграла «Оскар» за документалку о Эдварде Сноудене.