Документальный фильм «Вся красота и кровопролитие» получил главный приз Венецианского фестиваля

Документальный фильм «Вся красота и кровопролитие» американской журналистки Лоры Пайтрас получил «Золотого льва» как лучший фильм на Венецианском фестивале. В 2015 году она Пайтрас выиграла «Оскар» за документалку о Эдварде Сноудене.
Картина рассказывает о фотографе ЛГБТ Нэне Голдине, которая пытается привлечь компанию Purdue Pharma к ответственности за производство опиоидов.
Список основных победителей:
- Гран-при жюри — «Сент-Омер», Элис Диоп
- Лучшая режиссура — «Целиком и полностью», Лука Гуаданьино
- Специальный приз жюри — «Без медведей», Джафар Панахи
- Лучший сценарий — «Банши Инишерина», Мартин МакДона
- Лучшая мужская роль — Колин Фаррелл, «Банши Инишерина»
- Лучшая женская роль — Кейт Бланшетт, «Тар»
79-й Венецианский кинофестиваль начался 31 августа. Председателем жюри была Джулианна Мур.
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