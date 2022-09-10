Карл III стал королем Великобритании, TJ закрылся и другие новости дня

Карл III официально провозглашен королем Великобритании. Он взял имя Charles III, но в русском варианте его имя изменилось на Карл, так как в русском языке принято «облагораживать» имена монархов.

Джо Байден продлил еще на год режим ЧП, введенный в США после терактов 11 сентября. Решение приняли из‑за того, что «террористическая угроза до сих пор сохраняется».

Владимир Путин дистанционно проголосовал на выборах муниципальных депутатов в Москве. В сети появилось видео, как он сидит за компьютером, нажимает на мышку, а затем поворачивается на камеру и рекомендует москвичам сделать так же.

TJ закрылся после 11 лет работы. Сайт перестал функционировать в ночь на 10 сентября. С самого утра в телеграм-канале медиа появляются отрывки из фильмов, обыгрывающих его закрытие.

Рост числа российских туристов не угрожает безопасности Грузии, заявил глава Службы госбезопасности Григол Лилуашвили. Власти утверждают, что число прибывших в страну туристов не превышает показателей до пандемии.

На ВДНХ открыли самое большое колесо обозрения в Европе под названием «Солнце Москвы». Высота аттракциона — 140 метров.

Оливер Сим из группы The xx выпустил свой дебютный сольный альбом «Hideous Bastard». В этом году посетители Каннского кинофестиваля увидели его короткометражный фильм «Hideous».

Прошел ежегодный фестиваль Disney D23 Expo, на котором представляют важные проекты. Вот, что там показали: первый трейлер новой экранизации «Русалочки» с Халле Бейли в главной роли, эксклюзивные кадры грядущего приквела «Муфаса: Король Лев» Барри Дженкинса и трейлер сиквела «Зачарованная» с Эми Адамс.

Pixar официально анонсировал продолжение «Головоломки». Действие мультфильма будет снова развиваться в голове у Райли, но в этот раз она будет уже подростком с новыми эмоциями.