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Pixar анонсировал сиквел мультфильма «Головоломка». Главным героем вновь станет Райли
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Оливер Сим из группы The xx выпустил дебютный альбом «Hideous Bastard»
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Кадр из фильма «Король Лев»
Приквел «Короля льва» о Муфасе получил название. Фильм выйдет в 2024 году
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Халле Бейли в образе диснеевской принцессы в трейлере ремейка «Русалочки»
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Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах в Москве
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Байден продлил на год режим ЧП в США. Он был введен после терактов 11 сентября
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В Курской области неизвестные напали на правоохранителей. Один человек ранен
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На more.tv стартовал сериал «Стая» с Агатой Муцениеце и Павлом Табаковым. Публикуем фрагмент
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Король Великобритании присвоил старшему сыну Уильяму титул принца Уэльского
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Карл III стал королем Великобритании, TJ закрылся и другие новости дня
Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:54

Карл III официально провозглашен королем Великобритании. Он взял имя Charles III, но в русском варианте его имя изменилось на Карл, так как в русском языке принято «облагораживать» имена монархов.

Джо Байден продлил еще на год режим ЧП, введенный в США после терактов 11 сентября. Решение приняли из‑за того, что «террористическая угроза до сих пор сохраняется».

Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из‑за нападения на росгвардейца в Курской области. Раненный в перестрелке правоохранитель скончался.

Владимир Путин дистанционно проголосовал на выборах муниципальных депутатов в Москве. В сети появилось видео, как он сидит за компьютером, нажимает на мышку, а затем поворачивается на камеру и рекомендует москвичам сделать так же.

TJ закрылся после 11 лет работы. Сайт перестал функционировать в ночь на 10 сентября. С самого утра в телеграм-канале медиа появляются отрывки из фильмов, обыгрывающих его закрытие.

Рост числа российских туристов не угрожает безопасности Грузии, заявил глава Службы госбезопасности Григол Лилуашвили. Власти утверждают, что число прибывших в страну туристов не превышает показателей до пандемии.

На ВДНХ открыли самое большое колесо обозрения в Европе под названием «Солнце Москвы». Высота аттракциона — 140 метров.

Оливер Сим из группы The xx выпустил свой дебютный сольный альбом «Hideous Bastard». В этом году посетители Каннского кинофестиваля увидели его короткометражный фильм «Hideous».

Прошел ежегодный фестиваль Disney D23 Expo, на котором представляют важные проекты. Вот, что там показали: первый трейлер новой экранизации «Русалочки» с Халле Бейли в главной роли, эксклюзивные кадры грядущего приквела «Муфаса: Король Лев» Барри Дженкинса и трейлер сиквела «Зачарованная» с Эми Адамс.

Pixar официально анонсировал продолжение «Головоломки». Действие мультфильма будет снова развиваться в голове у Райли, но в этот раз она будет уже подростком с новыми эмоциями.

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ВДНХWalt Disney
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Джозеф БайденАлександр БастрыкинВладимир ПутинЭми Адамс
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