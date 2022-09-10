В Сербии запретили гей-парад из‑за угрозы беспорядков

МВД Сербии решило запретить гей-парад в Белграде из‑за угрозы беспорядков. Организаторы мероприятия смогут обжаловать решение ведомства, передает РИА «Новости» слова президента страны Александра Вучича.

«Мы учитываем тяжесть ситуации, в которой находится страна. Не будем играться с этим и выдумывать глупости, запрещать из‑за якобы „оспы обезьян“… Мы обеспокоены ситуацией в сфере безопасности. Положение трудное, мы не хотим видеть никаких беспорядков», — пояснил сербский президент.

Речь идет о конфликтах на границе с Косово и других проблемах, о которых ранее говорил Вучич. В ответ организаторы EuroPride заявили, что мероприятия в его рамках все равно состоятся, но без парада.

Евросоюз выразил надежду, что европейские партнеры будут в ответе за права человека, в том числе и за право ЛГБТ на собрание и самовыражение.

27 августа Вучич отменил гей-парад в Белграде за две недели до его проведения на фоне массовых протестов местных жителей против мероприятия.