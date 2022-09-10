Власти Грузии: российские туристы не угрожают безопасности страны

Рост числа российских туристов не угрожает безопасности Грузии, передает РИА «Новости» слова главы Службы госбезопасности Григола Лилуашвили.

«Российские туристы приезжали в Грузию в 2018 и в 2019 годах. В 2019 году в отчетный период их было ровно в два раза больше, при этом ни диверсий, ни террористических актов не было. Наши службы совместно с МВД и другими структурами на максимуме возможностей стараются отфильтровать нежелательных гостей», — рассказал руководитель СГБ.

По словам Лилуашвили, статистика криминальных нарушений со стороны въехавших туристов нулевая. Так что, будьте спокойны, не паникуйте», — добавил он.

По данным отчета грузинской неправительственной организации «Институт развития свободы информации» (IDFI), в марте–июне 2022 года в Грузию въехало 277 тысяч 698 граждан России, 42 тысячи 577 человек до сих пор не покинули страну и остаются в ней, возможно, на длительное проживание.