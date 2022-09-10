Pixar анонсировал сиквел мультфильма «Головоломка». Главным героем вновь станет Райли

Pixar официально анонсировал сиквел анимационного фильма «Головоломка». Об этом сообщает Deadline.
О грядущем мультфильме рассказали режиссер оригинальной картины Пит Докер и актриса Эми Полер (голос Райли).
По их словам, действие «Головоломки-2» будет снова развиваться в голове у Райли, но на этот раз она будет подростком. Помимо радости, страха, гнева, отвращения и печали, у нее появятся новые эмоции. Какими именно они, пока неясно.
Келси Манн сменит Докера на посту режиссера, Мэг ЛеФов вернется в качестве сценариста, а Марк Нилсен станет продюсером. Релиз мультфильма запланирована на лето 2024 года.
Премьера первой «Головоломки» состоялась вне конкурса на 69-м Каннском кинофестивале в 2015 году. По всему миру мультфильм собрал в прокате около 859 млн долларов.