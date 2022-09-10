Сегодня в 12:18

На ВДНХ открыли самое большое колесо обозрения в Европе

Президент Владимир Путин открыл колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ. Об этом пишут РИА «Новости».

Он сделал это по видеосвязи из московского парка «Зарядье» вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным. Сегодня, 10 сентября, там проходит праздничный концерт, посвященный 875-летию Москвы.

«Разрешаю», — сказал Путин.

«Солнце Москвы» оснащено 30 закрытыми кабинками вместимостью по 15 человек. В каждой из них установлены системы кондиционирования, отопления, видеонаблюдения, аудиогид, тревожная кнопка и информационные экраны.

Новое колесо обозрения стало самым большим в Европе, обойдя «Лондонский глаз»: его высота составила 140 метров. Предполагается, что аттракцион будет привлекать более 2,5 млн посетителей ежегодно.