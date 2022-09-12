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Уличный кот Гацек из Польши стал достопримечательностью
Дарья Мельникова
Сегодня в 07:19

Польский уличный кот Гацек получил отдельную карточку в Google Maps с пометкой «достопримечательность». Найти его можно по ссылке.

Судя по картам Google, встретить Гацека можно в городе Щецин, недалеко от площади Портовые ворота. Туристы специально приезжают в город, чтобы погладить кота и сделать с ним фотографию.

У Гацека более 580 отзывов, а средняя оценка достопримечательности — 4,9. А еще на Google Maps загружено уже более 50 фотографий с котом.

Вот некоторые из отзывов:

  • «Он огромный! Важный и шикарный котяра, я таких бегемотов ни разу не видела! Пан вышел к нам сразу навстречу, но погладить себя не дал. Он слишком шикарен для того, чтоб его гладили чужие люди!» — пишет Yubikiri.
  • «Этот кот — определенно лучшая достопримечательность города. Его можно гладить, тискать, а самое главное — он здоровый. Имя ему подходит как нельзя кстати, он самый настоящий Gacek, и этим все сказано. Впечатлений от кота оказалось больше, чем от большей части всей моей жизни, всем рекомендую», — Akella.
  • «Сегодня проходили рядом и заметили Его Величество. Какой же он большой. Всем рекомендую посетить», — Максим Шорохов.
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