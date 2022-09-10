TJ закрылся. С проектом попрощались в стиле «Форсажа»

В ночь на 10 сентября закрылся интернет-проект TJ, просуществовавший 11 лет. В последний день работы пользователи выкладывали прощальные посты и подводили итоги.

С самого утра в телеграм-канале TJ появляются отрывки из фильмов, обыгрывающих кончину медиа. В одних случаях над закрытием плачет Купер из «Интерстеллара», в другом — Питер Паркер из «Человека-паука».

Отрывок из «Интерстеллара»

Заключительная сцена из «Форсажа-6»

Взбешенный Джей Джилленхол в роли детектива Локи в «Пленницах»

Отрывок из «Очень страшного кино-3»

Питер Паркер (Эндрю Гарфилд) не хочет расставаться с подсайтом «Аниме»

Еще один Питер Паркер (Тоби Магуайар) оплакивает «смерть» подсайта о котиках

«Ты был избранником!», — кричит Оби-Ван Кеноби

Теперь вместо главной страницы сайта стоит заглушка с сообщением о закрытии, а также ссылка на социальные сети и архив редакционных статей с 2011 по 2022 годы. Мобильное приложение пока еще продолжает работать.

14 марта Роскомнадзор заблокировал TJ по требованию Генпрокуратуры. Ведомство утверждало, что на сайте издания размещены публикации, содержащие недостоверную информацию о многочисленных жертвах среди военнослужащих России и гражданского населения Украины, а также «недостоверную информацию об ударах Вооруженных сил РФ по объектам гражданской инфраструктуры и гражданскому населению Украины».

На фони блокировки компания «Комитет», владеющая TJ, потеряла большую часть рекламной выручки, а посещаемость ресурса в один момент сократилась в пять раз и продолжала плавно падать из месяца в месяц. «Мы верили, что на фоне выжженной поляны медиа в русскоязычном сегменте делаем важное дело», — говорилось в заявлении редакции.

TJ до последнего бьется с орками во «Властелине Колец»