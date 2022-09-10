Вышел трейлер комедийного хоррора «Фокус-покус-2»

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Дарья Мельникова
Сегодня в 10:37

Disney выпустил новый трейлер комедийного фильма ужасов «Фокус-покус-2». Премьера картины запланирована на 30 сентября на стрим-сервисе.

Ролик начинается с 1600-го года, когда трех шестнадцатилетних сестер изгоняют из Салема из‑за обвинений в колдовстве. В мрачном лесу девушки встречают ведьму, которая дарит им книгу заклинаний из оригинального фильма. Спустя 390 лет продавец лавки Гилберт отдает девушке черную свечу со словами: «Легенда гласит, что именно в шестнадцатый день рождения ведьма получает свои силы».

Когда свеча загорается, три ведьмы появляются вновь. «Заприте ваших детей. Да, Салем, мы вернулись», — произносит Уинифред Сандерсон, которую сыграла Бетт Мидлер.

Действие грядущего сиквела развернется через 29 лет после событий оригинального фильма. «Теперь трое старшеклассниц должны помешать хищным ведьмам устроить новый хаос в Салеме до рассвета, в канун Дня Всех Святых», — сказано в логлайне.

В фильме к свои ролям вернулись Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер и Кэти Нэджими. В качестве режиссера выступила Энн Флетчер («ЭйДжэй и королева»).

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