Реклама
Новости
Оливер Сим из группы The xx выпустил дебютный альбом «Hideous Bastard»
12:58
Кадр из фильма «Король Лев»
Приквел «Короля льва» о Муфасе получил название. Фильм выйдет в 2024 году
12:10
Халле Бейли в образе диснеевской принцессы в трейлере ремейка «Русалочки»
11:13
Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах в Москве
10:41
Байден продлил на год режим ЧП в США. Он был введен после терактов 11 сентября
10:10
Издание TJournal закрылось после 11 лет работы
08:52
Walt Disney Studios/YouTube
Disney показал трейлер сиквела «Зачарованной»
02:31
В Курской области неизвестные напали на правоохранителей. Один человек ранен
01:56
На more.tv стартовал сериал «Стая» с Агатой Муцениеце и Павлом Табаковым. Публикуем фрагмент
01:11
Король Великобритании присвоил старшему сыну Уильяму титул принца Уэльского
00:17
Квентин Тарантино урегулировал судебный спор со студией Miramax
вчера в 23:20
«Наши ценности неизменны»: что сказал Карл III в своем первом обращении к нации в качестве короля
вчера в 22:27
Victor Boyko / Getty Images
Джулианна Мур возглавила акцию в поддержку режиссера Джафара Панахи в Венеции
вчера в 22:14
Вышел трейлер ремейка сериала «Квантовый скачок»
вчера в 21:26
Минюст признал иноагентами Тамару Эйдельман, Майкла Наки, Валерия Соловья и других
вчера в 21:25
Mash: Клаву Коку проверит прокуратура из‑за выступления в коротком платье рядом с церковью
вчера в 21:07
Оззи Осборн выпустил новый альбом. В его записи помогли Эрик Клэптон и Чад Смит
вчера в 20:18
Россиянам не дадут длительные визы, Паддингтон простился с королевой и другие новости дня
вчера в 19:58
Дайджест
Apple TV+ выпустит документальный фильм о Селене Гомес
вчера в 19:32
Еврокомиссия рекомендовала не выдавать россиянам многократные визы с длительным сроком
вчера в 19:03
Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах в Москве
Дарья Мельникова
Сегодня в 07:41

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах муниципальных депутатов в Москве через систему электронного голосования. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы Кремля.

«11 сентября — единый день голосования в России. Но отдать свой голос можно заранее и дистанционно, что я сейчас и сделал. Это очень удобная, надежная форма голосования. Кто может и хочет ею воспользоваться — рекомендую. Но в любом случае надеюсь на вашу активную позицию и на то, что вы сделаете свой выбор», — сказал президент.

Ранее свой голос на выборах муниципальных депутатов Москвы отдал Дмитрий Медведев. Если президент голосовал с помощью компьютера, то зампред Совбеза использовал для этого планшет.

С 9 по 11 сентября в 82 регионах Российской Федерации выбирают губернаторов, местные парламенты и муниципальных депутатов. Отдать свой голос могут 44 млн избирателей. У жителей Москвы, Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областей есть возможность сделать это дистанционно.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
Пресс-служба Администрации Президента РФ
люди
Владимир ПутинДмитрий Медведев
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение