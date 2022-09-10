Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах в Москве

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах муниципальных депутатов в Москве через систему электронного голосования. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы Кремля.
«11 сентября — единый день голосования в России. Но отдать свой голос можно заранее и дистанционно, что я сейчас и сделал. Это очень удобная, надежная форма голосования. Кто может и хочет ею воспользоваться — рекомендую. Но в любом случае надеюсь на вашу активную позицию и на то, что вы сделаете свой выбор», — сказал президент.
Ранее свой голос на выборах муниципальных депутатов Москвы отдал Дмитрий Медведев. Если президент голосовал с помощью компьютера, то зампред Совбеза использовал для этого планшет.
С 9 по 11 сентября в 82 регионах Российской Федерации выбирают губернаторов, местные парламенты и муниципальных депутатов. Отдать свой голос могут 44 млн избирателей. У жителей Москвы, Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областей есть возможность сделать это дистанционно.