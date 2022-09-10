Издание TJournal закрылось после 11 лет работы

Российское интернет-издание TJournal прекратило свое существование после 11 лет работы. Теперь вместо главной страницы сайта стоит заглушка с сообщением о закрытии, а также ссылка на социальные сети и архив статей с 2011 по 2022 годы.

Сайт перестал функционировать где‑то около полуночи 10 сентября, пишет DTF. Издание подчеркивает, что в последних постах пользователи TJournal «прощались друг с другом и шутили, что на самом деле портал не закрывается».

14 марта Роскомнадзор заблокировал TJ по требованию Генпрокуратуры. Ведомство утверждало, что на сайте издания размещены публикации, содержащие недостоверную информацию о многочисленных жертвах среди военнослужащих России и гражданского населения Украины, а также «недостоверную информацию об ударах Вооруженных сил РФ по объектам гражданской инфраструктуры и гражданскому населению Украины».

На фони блокировки компания «Комитет», владеющая TJ, потеряла большую часть рекламной выручки, а посещаемость ресурса в один момент сократилась в 5 раз и продолжала плавно падать из месяца в месяц. «Мы верили, что на фоне выжженной поляны медиа в русскоязычном сегменте делаем важное дело», — говорилось в заявлении редакции.