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Disney показал трейлер сиквела «Зачарованной»
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В сети появился трейлер сиквела фильма «Зачарованная», главную роль в котором исполнила Эми Адамс. Видео опубликовали на ютьюб-канале Walt Disney Studios.

В ролике принцесса Жизель, сбежавшая из мультипликационной вселенной в первой части истории, начинает новую жизнь. Спустя 15 лет после свадьбы она переезжает вместе с Робертом в деревушку под названием Монровилль.

Жизель с энтузиазмом берется за обустройство нового дома — в этом ей помогают старые друзья Нэнси и Эдвард из волшебного мира. Измученная переездом, принцесса загадывает желание: пусть реальность станет зачарованной.

Жизель меняет весь мир вокруг: животные начинают разговаривать, люди петь и танцевать, по дорогам следуют кареты и изящные экипажи, дворы наполняются цветами. Но трансформация имеет и обратную, куда более темную сторону.

Как следует из трейлера, чудовищным образом меняется характер самой Жизель. Из оптимистичной и доброй женщины она превращается в злую и коварную. Жертвой этой метаморфозы станет, судя по всему, ее падчерица Морган.

Роль подросшей Морган в фильме исполнила Габриэлла Балдаччино. Также в картине снялись Патрик Демпси, Джеймс Марсден, Идина Мензел, Майя Рудольф, Иветт Николь Браун, Джейма мейс, Колтон Стюарт, Оскар Нунез.

Режиссером ленты выступил Адам Шенкман, известный по фильмам «Свадебных переполох», «Спуши любить» и «Лак для волос». Он представит свою новую работу 24 ноября на стриминговой платформе Disney+.

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Walt Disney
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Иветт БраунЭми АдамсПатрик ДемпсиДжеймс МарсденИдина МензелМайя РудольфАдам Шенкман
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