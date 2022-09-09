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Король Великобритании присвоил старшему сыну Уильяму титул принца Уэльского
Юлия Онодэра
Вчера в 21:17

Король Великобритании Карл III присвоил своему старшему сыну, наследнику британского престола Уильяму титул принца Уэльского. Об этом сообщил ТАСС.

Ранее этот титул принадлежал самому монарху. В своем обращении к нации он отметил, что горд передать сыну титул, который «имел честь носить в течение очень большого периода своей жизни».

Супруга Уильяма Кейт получила титул принцессы Уэльской. Ранее этот титул носила вторая жена Карла III Камилла, которая предпочитала называться герцогиней Корнуоллской в знак уважения к матери Уильяма — принцессе Диане.

Принц Уильям также унаследует шотландские титулы, которые прежде носил его отец, в том числе титулы герцога Ротсейского и герцога Корнуоллского. Эти титулы Карл III носил в течение более чем пяти десятилетий.

Камилла станет королевой-консортом Великобритании. Об этом Карл III также объявил в своем телеобращении. «Афиша Daily» публиковала краткое содержание его речи.

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