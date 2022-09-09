Король Великобритании присвоил старшему сыну Уильяму титул принца Уэльского

Король Великобритании Карл III присвоил своему старшему сыну, наследнику британского престола Уильяму титул принца Уэльского. Об этом сообщил ТАСС.

Ранее этот титул принадлежал самому монарху. В своем обращении к нации он отметил, что горд передать сыну титул, который «имел честь носить в течение очень большого периода своей жизни».

Супруга Уильяма Кейт получила титул принцессы Уэльской. Ранее этот титул носила вторая жена Карла III Камилла, которая предпочитала называться герцогиней Корнуоллской в знак уважения к матери Уильяма — принцессе Диане.

Принц Уильям также унаследует шотландские титулы, которые прежде носил его отец, в том числе титулы герцога Ротсейского и герцога Корнуоллского. Эти титулы Карл III носил в течение более чем пяти десятилетий.

Камилла станет королевой-консортом Великобритании. Об этом Карл III также объявил в своем телеобращении. «Афиша Daily» публиковала краткое содержание его речи.