Квентин Тарантино урегулировал судебный спор со студией Miramax

Американский режиссер Квентин Тарантино урегулировал судебны й спор со студией Miramax, которая обвинила кинематографиста в нарушении прав интеллектуальной собственности. Об этом сообщил Deadline.

Стороны договорились оставить конфликт позади. В совместном заявлении они отметили, что «с нетерпением ожидают сотрудничества друг с другом в будущих проектах, включая возможные NFT».

Детали соглашения между студией и Тарантино не были раскрыты. Однако известно, что Miramax не остановила режиссера от организации NFT-аукциона, который и стал предметом спора.

Дело в том, что Тарантино выставил на аукцион неопубликованные сцены из фильма «Криминальное чтиво» в формате NFT. Miramax потребовал приостановить продажу для соблюдения договорных прав и прав интеллектуальной собственности.

Режиссер подал ответный иск против студии, заявив, что NFT-аукцион не противоречих никаким правам Miramax на «Криминальное чтиво». Тарантино утверждал, что лоты были основаны на сценарии картины, а не на итоговом фильме, а права на сценарий закреплены за ним.