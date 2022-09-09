Реклама
Новости
Walt Disney Studios/YouTube
Disney показал трейлер сиквела «Зачарованной»
02:31
В Курской области неизвестные напали на правоохранителей. Один человек ранен
01:56
На more.tv стартовал сериал «Стая» с Агатой Муцениеце и Павлом Табаковым. Публикуем фрагмент
01:11
Король Великобритании присвоил старшему сыну Уильяму титул принца Уэльского
00:17
Квентин Тарантино урегулировал судебный спор со студией Miramax
вчера в 23:20
«Наши ценности неизменны»: что сказал Карл III в своем первом обращении к нации в качестве короля
вчера в 22:27
Victor Boyko / Getty Images
Джулианна Мур возглавила акцию в поддержку режиссера Джафара Панахи в Венеции
вчера в 22:14
Вышел трейлер ремейка сериала «Квантовый скачок»
вчера в 21:26
Минюст признал иноагентами Тамару Эйдельман, Майкла Наки, Валерия Соловья и других
вчера в 21:25
Mash: Клаву Коку проверит прокуратура из‑за выступления в коротком платье рядом с церковью
вчера в 21:07
Оззи Осборн выпустил новый альбом. В его записи помогли Эрик Клэптон и Чад Смит
вчера в 20:18
Россиянам не дадут длительные визы, Паддингтон простился с королевой и другие новости дня
вчера в 19:58
Дайджест
Apple TV+ выпустит документальный фильм о Селене Гомес
вчера в 19:32
Еврокомиссия рекомендовала не выдавать россиянам многократные визы с длительным сроком
вчера в 19:03
«Мобильный репортер»/Агентство «Москва»
В Москве открыли памятник Иосифу Кобзону
вчера в 18:50
В Петербурге представят оперу «Норма» Винченцо Беллини в постановке Юрия Александрова
вчера в 18:12
Суд продлил арест Илье Яшину* по делу о фейках о российской армии
вчера в 17:59
Reuters: МАГАТЭ призовет Россию покинуть Запорожскую АЭС
вчера в 17:45
«Серебряный дождь» запустит проект «Club Obscuro» с ведущими Владом Микеевым и Таней Андриановой
вчера в 17:36
Два блогера Yappy стали ведущими на «Матч ТВ»: объявлены результаты конкурса
вчера в 17:26
Квентин Тарантино урегулировал судебный спор со студией Miramax
Юлия Онодэра
Вчера в 20:20

Американский режиссер Квентин Тарантино урегулировал судебны й спор со студией Miramax, которая обвинила кинематографиста в нарушении прав интеллектуальной собственности. Об этом сообщил Deadline.

Стороны договорились оставить конфликт позади. В совместном заявлении они отметили, что «с нетерпением ожидают сотрудничества друг с другом в будущих проектах, включая возможные NFT».

Детали соглашения между студией и Тарантино не были раскрыты. Однако известно, что Miramax не остановила режиссера от организации NFT-аукциона, который и стал предметом спора.

Дело в том, что Тарантино выставил на аукцион неопубликованные сцены из фильма «Криминальное чтиво» в формате NFT. Miramax потребовал приостановить продажу для соблюдения договорных прав и прав интеллектуальной собственности.

Режиссер подал ответный иск против студии, заявив, что NFT-аукцион не противоречих никаким правам Miramax на «Криминальное чтиво». Тарантино утверждал, что лоты были основаны на сценарии картины, а не на итоговом фильме, а права на сценарий закреплены за ним.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Квентин Тарантино
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение