«Наши ценности неизменны»: что сказал Карл III в своем первом обращении к нации в качестве короля

Король Великобритании Карл III впервые обратился к нации в качестве суверена. Речь его телеобращения цитируют ТАСС и Русская служба Би-би-си. Мы публикуем самые интересные выдержки.
- «На протяжении всей своей жизни Ее Величество королева, моя любимая мать, была источником вдохновения и примером для меня и всей моей семьи. Мы, как любая другая семья, в огромном долгу перед ней за ее любовь, привязанность, руководство и пример».
- «Помимо личного горя, которое испытывает вся моя семья, мы также разделяем со многими из вас в Соединенном Королевстве, во всех странах, где королева была главой государства, в странах Содружества и во всем мире, глубокое чувство благодарности за те 70 с лишним лет, в течение которых моя мать как королева служила людям стольких стран».
- «Как сама королева делала это с такой непоколебимой преданностью, так и я теперь торжественно клянусь в течение всего дарованного мне Богом времени поддерживать конституционные принципы, лежащие в основе нашей нации».
- «Когда королева взошла на престол, Великобритания и весь мир еще не до конца оправились от лишений, вызванных Второй мировой войной, и все еще жили, как было принято раньше. На протяжении последних 70 лет мы видели, как наше общество, наша культура, наша религия — становится лишь одним элементом в длинном многонациональном ряду. Конечно, изменились и государственные институты».
- «Однако, несмотря на все эти изменения и весьма непростые вызовы, и наша страна, и вся большая семья королевств, чьими талантами, традициями и достижениями я так невыразимо горжусь, процветали и процветают».
- «Наши ценности неизменны — и должны такими остаться. Неизменны роль и обязанности монархии, как и особые отношения монарха с Англиканской церковью, в которой глубоко укоренилась и моя собственная вера».
- «И моей любимой Маме, в то время, когда ты отправляешься в свой последний путь к моему дорогому покойному Папе, я просто хочу сказать: „спасибо“».
- «Где бы вы ни жили в Соединенном Королевстве или в странах и на территориях по всему миру, и каким бы ни было ваше происхождение и убеждения, я постараюсь и дальше служить вам с верностью, уважением и любовью, как делал это на протяжении всей моей жизни».
- «Конечно, моя жизнь изменится, когда я приму на себя новые обязанности <…> Я больше не смогу уделять так много времени и энергии благотворительным организациям и вопросам, которые меня так глубоко волнуют. Но я знаю, что эта важная работа будет продолжаться в надежных руках других».
- «Это также время перемен для моей семьи. Я рассчитываю на любящую помощь моей дорогой жены Камиллы. В знак признания ее верной службы на благо общества с момента заключения нашего брака 17 лет назад она становится королевой-консортом».