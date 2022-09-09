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вчера в 17:26
Джулианна Мур возглавила акцию в поддержку режиссера Джафара Панахи в Венеции
Юлия Онодэра
Вчера в 19:14

Американская актриса Джулианна Мур и французский режиссер Одри Диван приняли участие в акции в поддержку режиссера Джафара Панахи, которого в Иране приговорили к шести годам тюрьмы. Об этом сообщил Deadline.

Мур и Диван вышли на красную ковровую дорожку Венецианского кинофестиваля с плакатами. На них были размещены фотографии Панахи, а также других осужденных кинематографистов — Мостафы Алехахмада, турчанки Сигдем Матер и уроженки Мьянмы Ма Аеинт.

Участники акции, организованной Международной коалицией кинематографистов под угрозой (ICFR), призвали освободить коллег. Помимо Мур и Диван, на красной ковровой дорожке появились также Салли Поттер, Изабель Коиксет и глава Венецианского кинофестиваля Антонио Барбера.

Акция прошла перед премьерой последнего фильма Панахи «Никаких медведей» («No Bears»). В нем рассказывается о двух историях любви, в которых возлюбленным приходится сталкиваться с непреодолимыми препятствиями.

Панахи сам написал сценарий картины, а также снялся в ней. Съемки ленты завершились в мае 2022 года, а уже в июле режиссер был арестован за участие в протестной акции — митинге в поддержку осужденных режиссером Мохаммада Расулофа и Мостафы Алехахмада.

Венецианский международный кинофестиваль проходит в 2022 года в 79-й раз. Он стартовал 31 августа и завершится 10 сентября. Джулианна Мур возглавила жюри основного конкурса, в которое также вошли в числе прочих Одри Диван и нобелевский лауреат, писатель Кадзуо Исигуро.

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