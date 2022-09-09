Mash: Клаву Коку проверит прокуратура из‑за выступления в коротком платье рядом с церковью

Прокуратура проверит, не нарушила ли Клава Кока статьи 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство») и 148 УК («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»). Об этом сообщает Mash.

Заявление на певицу подал житель Владивостока после ее выступления в городе 4 сентября. Оно значилось в программе фестиваля детства и юношества «Я, мы, тигр», посвященного началу учебного года, и проходило на городской площади. Напротив сцены находится церковь.

По словам Mash, некоторых родителей возмутило, что Кока в коротком платье «пела про доставку пьяной барышни домой и „мне пох“ на фоне церкви».

Как отмечает The Flow, артист перед выступлением не проверяет, какие учреждения находятся вблизи площадки, а люди в видео с концерта выглядят довольными и поют припев громче самой певицы.

В последнее время на музыкантов чаще заводят дела о дискредитации армии. Лидер группы «Курара» получил протокол за пацифистский лозунг, Юрий Шевчук — за антивоенное заявление на концерте, а фронтмен Crispy Newspaper — за баннер «Якутский панк против войны».