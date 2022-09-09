Россиянам не дадут длительные визы, Паддингтон простился с королевой и другие новости дня

Еврокомиссия рекомендовала не выдавать россиянам многократные визы с длительным сроком. Странам ЕС следует увеличить время выдачи визы гражданам России до максимальных 45 дней для тщательных проверок, считают в ЕК.
В России началось трехдневное голосование. Жители 82 регионов будут выбирать губернаторов, местные парламенты и муниципальных депутатов.
Сегодня британские и мировые газеты вышли с обложками, посвященными умершей Елизавете II. Мы собрали их в одной галерее. С британской королевой попрощался и медвежонок Паддингтон.
Reuters утверждает, что ознакомился с проектом резолюции Совета управляющих МАГАТЭ. В нем содержится призыв к России прекратить все действия на ядерных объектах Украины и покинуть Запорожскую АЭС.
Илье Яшину (признан физлицом-иноагентом) продлили арест по делу о фейках про Российскую армию. Он останется под стражей до 12 ноября.
Росфинмониторинг исключил Юрия Хованского из федерального списка террористов и экстремистов. В июле уголовное дело против блогера прекратили в связи с истечением срока давности.
В Оружейном переулке в Москве открыли памятник Иосифу Кобзону. На нем есть QR-код, отсканировав который можно послушать песни артиста.
Игорь Николаев хочет зарегистрировать бренд «Третье сентября». Под ним можно будет оказывать услуги онлайн-сервисов для скачивания музыки и фильмов, выпускать музыкальную продукцию, заниматься музыкальным образованием и музыкотерапией.
Съемки сериала «Корона» приостановят из‑за смерти Елизаветы II. Создатель кинопроекта Питер Морган заявил, что таким образом команда почтит память королевы.
Фильм «Блондинка» о жизни Мэрилин Монро, дебютировавший на Венецианском кинофестивале, удостоился бурных 14-минутных оваций. Ана де Армас, сыгравшая главную роль, не смогла сдержать слез.
Hulu продлил «Рассказ служанки» на последний, шестой сезон. Стрим-сервис также объявил о разработке нового шоу «Заветы», события которого развернутся спустя годы после завершения сериала.
Panic! At the Disco выпустили клип на песню «Do It to Death», Бикей Декада и Sapa13 записали трек «Run».