Реклама
Новости
Walt Disney Studios/YouTube
Disney показал трейлер сиквела «Зачарованной»
02:31
В Курской области неизвестные напали на правоохранителей. Один человек ранен
01:56
На more.tv стартовал сериал «Стая» с Агатой Муцениеце и Павлом Табаковым. Публикуем фрагмент
01:11
Король Великобритании присвоил старшему сыну Уильяму титул принца Уэльского
00:17
Квентин Тарантино урегулировал судебный спор со студией Miramax
вчера в 23:20
«Наши ценности неизменны»: что сказал Карл III в своем первом обращении к нации в качестве короля
вчера в 22:27
Victor Boyko / Getty Images
Джулианна Мур возглавила акцию в поддержку режиссера Джафара Панахи в Венеции
вчера в 22:14
Вышел трейлер ремейка сериала «Квантовый скачок»
вчера в 21:26
Минюст признал иноагентами Тамару Эйдельман, Майкла Наки, Валерия Соловья и других
вчера в 21:25
Mash: Клаву Коку проверит прокуратура из‑за выступления в коротком платье рядом с церковью
вчера в 21:07
Оззи Осборн выпустил новый альбом. В его записи помогли Эрик Клэптон и Чад Смит
вчера в 20:18
Россиянам не дадут длительные визы, Паддингтон простился с королевой и другие новости дня
вчера в 19:58
Дайджест
Apple TV+ выпустит документальный фильм о Селене Гомес
вчера в 19:32
Еврокомиссия рекомендовала не выдавать россиянам многократные визы с длительным сроком
вчера в 19:03
«Мобильный репортер»/Агентство «Москва»
В Москве открыли памятник Иосифу Кобзону
вчера в 18:50
В Петербурге представят оперу «Норма» Винченцо Беллини в постановке Юрия Александрова
вчера в 18:12
Суд продлил арест Илье Яшину* по делу о фейках о российской армии
вчера в 17:59
Reuters: МАГАТЭ призовет Россию покинуть Запорожскую АЭС
вчера в 17:45
«Серебряный дождь» запустит проект «Club Obscuro» с ведущими Владом Микеевым и Таней Андриановой
вчера в 17:36
Два блогера Yappy стали ведущими на «Матч ТВ»: объявлены результаты конкурса
вчера в 17:26
Дайджест
Россиянам не дадут длительные визы, Паддингтон простился с королевой и другие новости дня
Семён Гудошников
Вчера в 16:58

Еврокомиссия рекомендовала не выдавать россиянам многократные визы с длительным сроком. Странам ЕС следует увеличить время выдачи визы гражданам России до максимальных 45 дней для тщательных проверок, считают в ЕК.

В России началось трехдневное голосование. Жители 82 регионов будут выбирать губернаторов, местные парламенты и муниципальных депутатов.

Сегодня британские и мировые газеты вышли с обложками, посвященными умершей Елизавете II. Мы собрали их в одной галерее. С британской королевой попрощался и медвежонок Паддингтон.

Reuters утверждает, что ознакомился с проектом резолюции Совета управляющих МАГАТЭ. В нем содержится призыв к России прекратить все действия на ядерных объектах Украины и покинуть Запорожскую АЭС.

Илье Яшину (признан физлицом-иноагентом) продлили арест по делу о фейках про Российскую армию. Он останется под стражей до 12 ноября.

Росфинмониторинг исключил Юрия Хованского из федерального списка террористов и экстремистов. В июле уголовное дело против блогера прекратили в связи с истечением срока давности.

В Оружейном переулке в Москве открыли памятник Иосифу Кобзону. На нем есть QR-код, отсканировав который можно послушать песни артиста.

Игорь Николаев хочет зарегистрировать бренд «Третье сентября». Под ним можно будет оказывать услуги онлайн-сервисов для скачивания музыки и фильмов, выпускать музыкальную продукцию, заниматься музыкальным образованием и музыкотерапией.

Съемки сериала «Корона» приостановят из‑за смерти Елизаветы II. Создатель кинопроекта Питер Морган заявил, что таким образом команда почтит память королевы.

Фильм «Блондинка» о жизни Мэрилин Монро, дебютировавший на Венецианском кинофестивале, удостоился бурных 14-минутных оваций. Ана де Армас, сыгравшая главную роль, не смогла сдержать слез.

Hulu продлил «Рассказ служанки» на последний, шестой сезон. Стрим-сервис также объявил о разработке нового шоу «Заветы», события которого развернутся спустя годы после завершения сериала.

Panic! At the Disco выпустили клип на песню «Do It to Death», Бикей Декада и Sapa13 записали трек «Run».

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
ЕврокомиссияЕСМАГАТЭРосфинмониторинг
люди
Елизавета IIИосиф КобзонАна де АрмасИлья ЯшинЮрий ХованскийИгорь НиколаевПитер МорганМэрилин Монро
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение