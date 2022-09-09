Россиянам не дадут длительные визы, Паддингтон простился с королевой и другие новости дня

Еврокомиссия рекомендовала не выдавать россиянам многократные визы с длительным сроком. Странам ЕС следует увеличить время выдачи визы гражданам России до максимальных 45 дней для тщательных проверок, считают в ЕК.

В России началось трехдневное голосование. Жители 82 регионов будут выбирать губернаторов, местные парламенты и муниципальных депутатов.

Reuters утверждает, что ознакомился с проектом резолюции Совета управляющих МАГАТЭ. В нем содержится призыв к России прекратить все действия на ядерных объектах Украины и покинуть Запорожскую АЭС.

Илье Яшину (признан физлицом-иноагентом) продлили арест по делу о фейках про Российскую армию. Он останется под стражей до 12 ноября.

Росфинмониторинг исключил Юрия Хованского из федерального списка террористов и экстремистов. В июле уголовное дело против блогера прекратили в связи с истечением срока давности.

В Оружейном переулке в Москве открыли памятник Иосифу Кобзону. На нем есть QR-код, отсканировав который можно послушать песни артиста.

Игорь Николаев хочет зарегистрировать бренд «Третье сентября». Под ним можно будет оказывать услуги онлайн-сервисов для скачивания музыки и фильмов, выпускать музыкальную продукцию, заниматься музыкальным образованием и музыкотерапией.

Съемки сериала «Корона» приостановят из‑за смерти Елизаветы II. Создатель кинопроекта Питер Морган заявил, что таким образом команда почтит память королевы.

Фильм «Блондинка» о жизни Мэрилин Монро, дебютировавший на Венецианском кинофестивале, удостоился бурных 14-минутных оваций. Ана де Армас, сыгравшая главную роль, не смогла сдержать слез.

Hulu продлил «Рассказ служанки» на последний, шестой сезон. Стрим-сервис также объявил о разработке нового шоу «Заветы», события которого развернутся спустя годы после завершения сериала.