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В Петербурге представят оперу «Норма» Винченцо Беллини в постановке Юрия Александрова
Юлия Онодэра
Вчера в 15:12

В Петербурге 17 сентября представят оперу «Норма» итальянского композитора Винченцо Беллини в постановке основателя «Санкт-Петербург Опера» Юрия Александрова. Об этом «Афише Daily» рассказали представители театра.

«Норма» откроет 36-й сезон «Санкт-Петербург Опера». Спектакль позволит зрителям взглянуть на популярную в XIX веке трагедию Александра Суме, рассказывающую о покинутой и желающей мести женщине, в новом ракурсе, обещают создатели постановки.

«Всегда актуально то, что связано со страданиями человека. В этой опере, несмотря на наивность подачи материала, заключен огромный драматизм. Здесь человечное ставится во главу угла», — рассказал Александров.

Он заявил, что, по его мнению, «Норма» является «очень сегодняшним материалом». В этой опере, как считает режиссер, «побеждает страдание». «Сейчас весь мир испытывает страдания, и мы не можем не откликнуться на это», — пояснил Александров.

Украшением оперы станет каватина Нормы «Casta diva». Это произведение считается одним из самых трудных в репертуаре сопрано. Изначально оно было написано для Джудитты Пасты. В XX веке лишь несколько певиц могли справиться с партией, среди них были Мария Каллас, Монсеррат Кабалье, Галина Вишневская, Чечилия Бартоли.

В спектакле Александрова партию Нормы исполнит Евгения Кравченко. Также в опере примут участие Виктория Мартемьянова, Александр Коряков, Сергей Алещенко, Владислав Мазанкин, Наталия Кочубей. Дирижером постановки выступит Александр Гойхман, а ее художником — Вячеслав Окунев.

«„Норма“ — одна из любимых моих опер. Хотелось найти пространство, которое меняется вместе с музыкой, дышит и трансформируется. Главное, что хотелось для себя определить, — стиль спектакля. Сохранилось мало иконографических материалов о друидах, и мы сочинили своеобразное фэнтези на тему античности и друидов», — рассказал Окунев.

Приобрести билеты на спектакль можно на сайте «Афиши». Продолжительность оперы составляет 2 часа 40 минут. 8 октября «Норму» покажут также в Москве на сцене «Геликон-оперы».

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Юрий АлександровВинченцо БеллиниМария КалласМонсеррат КабальеГалина ВишневскаяЧечилия БартолиВячеслав ОкуневСергей АлещенкоАлександр Гойхман
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