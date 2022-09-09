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Суд продлил арест Илье Яшину* по делу о фейках о российской армии
Дарья Мельникова
Вчера в 14:59

Басманный суд Москвы продлил арест муниципальному депутату по Красносельскому району Москвы Илье Яшину* по делу о фейках о российской армии. Об этом сообщает «Коммерсант».

Депутат останется под стражей до 12 ноября. Заседание о продлении срока ареста прошло в закрытом режиме без СМИ и слушателей.

12 июля в отношении Яшина возбудили уголовное дело по части 2 статьи 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти». Максимальное наказание по этой части статьи — десять лет лишения свободы.

Поводом послужил эфир, который политик провел 7 апреля на ютьюбе. В нем он высказывался о произошедшем в Буче и использовал цитаты из видео Би-би-си.

13 июля Яшина арестовали и отправили в СИЗО до 12 сентября.

*Признан Минюстом физлицом-иноагентом.

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