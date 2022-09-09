«Серебряный дождь» запустит проект «Club Obscuro» с ведущими Владом Микеевым и Таней Андриановой

12 сентября в ночном эфире радиостанции «Серебряный дождь» запустится новый проект «Club Obscuro». Его ведущими станут уже знакомые слушателям Влад Микеев и Таня Андрианова.

Они поделятся необычными и завораживающими композициями из собственных коллекций, а также музыкой отечественных независимых артистов. Попасть в «Club Obscuro» можно будет каждую полночь, вот ссылка для входа.

Влад Микеев — это сооснователь радио «Тигр», участник арт-группировки «Вы находитесь здесь» и в прошлом музыкальный директор Пикника «Афиши». Таня Андрианова была сооснователем и главным редактором интернет-радио Follow Me, а сейчас работает арт-директором бара «Стрелка».

В прошлом году Микеев провел шоукейс-вечеринку радио «Тигр» во дворе бара «Стрелка».