В Москве покажут рейв-оперетту «Мастерской Брусникина» по повести Вольтера

В московском пространстве «Поле» у «Белорусской» с 30 сентября по 2 октября пройдут премьерные показы рейв-оперетты «Мастерской Брусникина». Спектакль «Кандид, или Оптимизм. Перезагрузка» поставлен актером и музыкантом Игорем Титовым. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Постановка основана на философской повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм». По сюжету главного героя изгоняют из замка из‑за любви, после чего он отправляется в путешествие. Странствуя по миру, Кандид ищет ответы на человеческие несчастья и фантастический оптимизм. Либретто к спектаклю написано поэтами Андреем Родионовым и Екатериной Троепольской.

Сценой нового «Кандида» станет галерея «Полелаб», недавно открывшаяся в культурном центре «Поле», а его декорациями — медиапроекции в стиле пиксель-арт, созданные вместе со студией Sila Sveta. Они воссоздадут на площадке ретровселенную компьютерных игр девяностых — начала нулевых.

Музыкальная партитура спектакля устроена как путешествие по классическим музыкальным жанрам с добавлением атмосферы нелегальных рейвов 90-х. К финалу театральное действие превратится в московский клубный рейв, и зрители окажутся на танцполе.

В ролях — Анатолий Кормановский, Вадим Королев, Мария Лапшина, Никита Ковтунов, Ясмина Омерович, Юлия Джулай, Богдан Кияшко, Эва Мильграм, Сергей Ашарин, Василий Михайлов, Кирилл Одоевский и другие.

Первый раз «Кандид» был поставлен для «Мастерской Брусникина» в 2015 году Елизаветой Бондарь. Она адаптировала текст Вольтера в хулиганский, веселый мюзикл, который многим показался легкомысленным. Автор идеи нового «Кандида», Игорь Титов, исполнял в нем роль юного философа.