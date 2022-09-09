Реклама
Новости
Два блогера Yappy стали ведущими на «Матч ТВ»: объявлены результаты конкурса
17:26
Republic* отказался от лицензии СМИ
17:02
В Москве покажут рейв-оперетту «Мастерской Брусникина» по повести Вольтера
16:57
Игорь Николаев хочет зарегистрировать бренд «Третье сентября»
16:45
«Рэп, секс, алкоголь»: Бикей Декада и Sapa13 записали трек «Run»
15:41
Из‑за нарисованных глаз на скульптуре в Летнем саду возбудили уголовное дело
15:29
Кадр из соцсетей Юрия Хованского
Хованского исключили из перечня экстремистов и террористов
15:19
На сцене московского «Геликона» покажут оперу «Богема» Джакомо Пуччини
14:59
Новый документальный проект на Okko расскажет о Москве — киношной, гастрономической и музыкальной
14:57
Panic! At the Disco выпустили клип на трек «Do It to Death»
14:47
«Наши сердца разбиты. Как подобрать нужные слова?»: обложки газет, посвященные умершей Елизавете II
13:58
Кадр из сериала «Рассказ служанки»
Шестой сезон сериала «Рассказ служанки» станет последним
12:58
В России выявили максимальное за полгода число заразившихся коронавирусом
12:36
В кинотеатре «Пионер» прошла премьера нового комедийного сериала по рассказу Александра Цыпкина
12:06
«Блондинка» удостоилась 14-минутных оваций в Венеции. Ана де Армас, сыгравшая Монро, расплакалась
11:14
Delivery Club перешел в собственность «Яндекса»
11:03
The Royal Family/YouTube
Медвежонок Паддингтон попрощался с Елизаветой II
10:12
Вышел новый трейлер «Черного Адама» с Дуэйном Джонсоном в главной роли
09:45
«Playboy Украина» закроют из‑за выпуска о российской спецоперации
08:55
«Мы будем вместе десятки тысяч ночей»: вышел новый трейлер сериала «Интервью с вампиром»
02:41
В Москве покажут рейв-оперетту «Мастерской Брусникина» по повести Вольтера
Семён Гудошников
Сегодня в 13:57

В московском пространстве «Поле» у «Белорусской» с 30 сентября по 2 октября пройдут премьерные показы рейв-оперетты «Мастерской Брусникина». Спектакль «Кандид, или Оптимизм. Перезагрузка» поставлен актером и музыкантом Игорем Титовым. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Постановка основана на философской повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм». По сюжету главного героя изгоняют из замка из‑за любви, после чего он отправляется в путешествие. Странствуя по миру, Кандид ищет ответы на человеческие несчастья и фантастический оптимизм. Либретто к спектаклю написано поэтами Андреем Родионовым и Екатериной Троепольской.

Сценой нового «Кандида» станет галерея «Полелаб», недавно открывшаяся в культурном центре «Поле», а его декорациями — медиапроекции в стиле пиксель-арт, созданные вместе со студией Sila Sveta. Они воссоздадут на площадке ретровселенную компьютерных игр девяностых — начала нулевых.

Музыкальная партитура спектакля устроена как путешествие по классическим музыкальным жанрам с добавлением атмосферы нелегальных рейвов 90-х. К финалу театральное действие превратится в московский клубный рейв, и зрители окажутся на танцполе.

В ролях — Анатолий Кормановский, Вадим Королев, Мария Лапшина, Никита Ковтунов, Ясмина Омерович, Юлия Джулай, Богдан Кияшко, Эва Мильграм, Сергей Ашарин, Василий Михайлов, Кирилл Одоевский и другие.

Первый раз «Кандид» был поставлен для «Мастерской Брусникина» в 2015 году Елизаветой Бондарь. Она адаптировала текст Вольтера в хулиганский, веселый мюзикл, который многим показался легкомысленным. Автор идеи нового «Кандида», Игорь Титов, исполнял в нем роль юного философа.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Игорь ТитовАндрей РодионовЕкатерина ТроепольскаяВадим КоролевБогдан КияшкоЭва МильграмВасилий МихайловЕлизавета Бондарь
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение