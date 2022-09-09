Republic* отказался от лицензии СМИ

Издание Republic* отказалось от статуса зарегистрированного в России СМИ. Об этом сообщил его главный редактор Дмитрий Колезев.

Он отметил, что издание продолжит свою работу без лицензии. «Просто мы решили, что в настоящий момент статус зарегистрированного в России СМИ влечет за собой слишком много бессмысленных обязательств (пометки СМИ-„иноагентов“, более строгие цензурные ограничения и т. п.) и не дает фактически никаких дополнительных прав», — сказал Колезев.

По его словам, редакция делает честное медиа, существующее за счет денег подписчиков, поэтому в их случае регистрация в Роскомнадзоре «уже не играет никакой роли, скорее мешает, чем помогает».

Колезев подчеркнул, что после завершения работы юристов и всех необходимых процедур Republic перестанет маркировать страницы сайта и другие сообщения как материалы, распространенные СМИ-иноагентом. «Кроме того, похоже, теперь закон не запрещает нам использовать мат! Но мы все-таки постараемся обойтись без него», — заключил он.

*Признан Минюстом СМИ-иноагентом.