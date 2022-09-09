Игорь Николаев хочет зарегистрировать бренд «Третье сентября»

Певец и композитор Игорь Николаев подал заявку на регистрацию бренда «Третье сентября». Об этом сообщило новостное агентство «Москва» со ссылкой на документы, поданные в Роспатент.

Под этим брендом Николаев собирается оказывать услуги онлайн-сервисов для скачивания музыки и фильмов, выпускать музыкальную продукцию, заниматься музыкальным образованием и музыкотерапией.

«Третье сентября» — это название знаменитой песни-мема Михаила Шуфутинского, о которой вспоминают каждое начало осени. Текст композиции написал Николаев, а музыку — Игорь Крутой. Дебютировала она в 1993 году.

Ранее стало известно, что на концерте Шуфутинского «Третье сентября, или 30 лет спустя», который артист давал 3 сентября, умер его поклонник. В прошлом году житель Красноярска набил на ноге татуировку с изображением артиста.

В этом году Шуфутинский и Егор Крид записали ремейк на «Третье сентября». Специально для этого фита 74-летний певец перезаписал ставший легендарным припев. Известные строчки он исполнил под мелодичный рэп-бит с элементами шансона.