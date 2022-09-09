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Из‑за нарисованных глаз на скульптуре в Летнем саду возбудили уголовное дело
Семён Гудошников
Сегодня в 12:29

В Петербурге возбудили уголовное дело о повреждении объекта культурного наследия (часть 1 статья 243 УК) из‑за нарисованных глаз на скульптуре в Летнем саду. Об этом сообщила прокуратура города.

«В рамках проверочных мероприятий установлено, что 5 сентября 2022 года на скульптуре „Бюст Петронии Примы“, входящей в предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения „Летний сад“, обнаружены повреждения в виде изображения глаз маркером черного цвета», — заявили в ведомстве.

Стоимость восстановительных работ составила 16,5 тыс. рублей. Как сообщалось ранее, скульптуру восстанавливали с помощью компрессов со специальным составом. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

Установить личность рисовавшего пока не удалось, на скульптуру камера наблюдения не направлена. Замдиректора музея по учету, хранению и реставрации музейных ценностей Ольга Бабина говорила, что глаза были нарисованы, скорее всего, в рабочее время, когда сад был открыт.

Изменения в изначальном облике скульптуры обнаружили сотрудники службы безопасности сада. «Я считаю, что служба безопасности работает неплохо, в последнее время выделяются дополнительные средства на оснащение камерами — как внутри музея, так и на музейных территориях. Но можно поставить около каждой скульптуры камеру, решетку — и все равно найдется способ, как испортить то или иное имущество», — заявила Бабина.

Повреждена копия бюста. Оригинал скульптуры «Петрония Прима, жена императора Вителлия», созданной мастерской Антонио Коррадини в 1717 году, находится в Михайловском замке Русского музея. После инцидента прокуратура сообщила о намерении провести проверку, установить причины и условия произошедшего, а также дать оценку работе охраны.

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