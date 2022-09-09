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«Рэп, секс, алкоголь»: Бикей Декада и Sapa13 записали трек «Run»
Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:41

Российский бедрум-R’n’B-музыкант Бикей Декада и рэпер Sapa13 выпустили трек «Run». Получилась смесь мемфис-рэпа и UK-гэриджа, который можно послушать тут.

«Run» появился во время студийных посиделок двух исполнителей. Ради него Декада даже отошел от своего привычного R’n’B-звучания к тестостероновому рэпу.

Сингл стал частью готовящегося совместно релиза, над которым поработал в качестве саунд-продюсера Highself и в котором появятся Sapa13, Dope V и Nixx. Российский битмейкер Highself ранее сотрудничал с Joyner Lucas, Big Baby Tape, Kizaru, Yanix, May Wave$, Boulevard Depo, Flesh, Thrill Pill и другими.

© Обложка трека

В апреле прошлого года Бикей Декада выпустил свой личный альбом «Sorry Not Sorry». В 2020 году артист участвовал в проекте «Афиша Homework».

В июле Sapa13 объединился с Ralfkon, чтобы выпустить совместный EP «Kendama bae». В своем названии пластинка отсылает к кендаме — традиционной японской игрушке.

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