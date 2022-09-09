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На сцене московского «Геликона» покажут оперу «Богема» Джакомо Пуччини
Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:59

В сентябре состоится премьера оперы «Богема» Джакомо Пуччини в московском музыкальном театре «Геликон-опера». Купить билеты можно здесь.

«Богему» в столице поставили четыре режиссера (по количеству актов в спектакле) — Елизавета Корнеева, Дмитрий Отяковский, Михаил Сабелев и Ляйсан Сафаргулова. За музыкальную часть отвечает победитель Первого конкурса Рахманинова среди дирижеров Филипп Селиванов.

В спектакле будут задействованы молодые солисты «Геликон-оперы», а также его выпускники молодежной программы оперных артистов.

«Богема» рассказывает о молодых четверых мужчинах и двух женщинах, ведущих богемный образ жизни в Париже. Это в первую очередь лирическая опера, в центре которой интимная драма.

Показывать «Богему» на сцене «Геликон-оперы» будут с 28 сентября по 2 октября.

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