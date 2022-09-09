10 сентября на Okko состоится премьера документально-художественного проекта о Москве «Выход в город». Об этом «Афише Daily» рассказали представители стримингового сервиса.

Всего будет 10 серий, две из которых можно будет посмотреть на платформе 10 сентября. Новые эпизоды будут выходить каждую неделю. Ведущей проекта стала актриса Виктория Исакова.

«Москва не спит и не стоит на месте. Ее изучаешь и открываешь каждый день что‑то новое. Я люблю этот город, люблю людей, которые здесь живут, меняют его, развивают, наполняют энергией и новыми смыслами. Надеюсь, вместе со мной и героями проекта „Выход в город“ каждый зритель увидит ту жизнь Москвы, которая станет для него открытием», — поделилась она.

Каждый выпуск посвящен определенной теме: кино, гастрономия, спорт, музыка, неизвестные места Москвы. Историями о городе поделятся известные жители и те, кто когда‑то в него переехал.

Среди героев — актрисы Юлия Снигирь, Анна Чиповская и Нино Нинидзе, актеры Максим Виторган, Евгений Стычкин и Павел Деревянко, писатель и сценарист Александр Цыпкин, саксофонист Игорь Бутман, музыканты Михаил и Иван Засидкевичи (группа Dabro), Андрей Лысиков (Дельфин) и Ваня Дмитриенко, рестораторы Уиллиам Ламберти, Владимир Мухин, Сергей и Иван Березуцкие, Герой России, космонавт Антон Шкаплеров и многие другие.

По мере выхода новых эпизодов на туристическом сервисе Russpass появятся специальные подборки, посвященные каждой из серий. А онлайн-гид по Москве Discover Moscow подготовит тематические маршруты, благодаря которым получится пройти по следам героев фильмов и узнать об интересных мероприятиях столицы, приуроченных ко Дню рождения Москвы. Их можно будет найти в специальной рубрике #Москва875.