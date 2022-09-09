Panic! At the Disco выпустили клип на трек «Do It to Death»

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Американская поп-рок-группа Panic! At the Disco опубликовала клип на песню «Do It to Death». Трек вошел в седьмой студийный альбом музыкантов «Viva Las Vengeance», релиз которого состоялся 1 июня.

Режиссером ролика выступил ведущий гитарист группы Valencia, а также режиссер и фотограф Брендан Вальтер. Он работал с такими группами, как Green Day, Fall Out Boy, New Politics и многими другими.

«Оденьтесь в черное и посмотрите клип на песню „Do It to Death“», — сказано в описании видео.

Ранее коллектив опубликовал клип на трек «Sugar Soaker». В нем фронтмен коллектива Брендон Ури приезжает на вечеринку, где уже веселятся басист Fall Out Boy Пит Венц, певица Betty Who, а также продюсеры альбома «Viva Las Vengeance» Джейк Синклер и Майк Виола.

Всего на счету Panic! At the Disco семь альбомов. Ключевыми принято считать дебютную запись группы «A Fever You Can’t Sweat Out» (2005) и последовавшую за ней пластинку «Pretty. Odd.» (2008).