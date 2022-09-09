«Наши сердца разбиты. Как подобрать нужные слова?»: обложки газет, посвященные умершей Елизавете II

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9 сентября британские и мировые газеты и журналы вышли с обложками, посвященными Елизавете II. Так журналисты отдают честь умершей накануне королеве Великобритании.

Редакции Time, The Guardian, Daily Mail и других журналов использовали снимки разных лет, в том числе 1953-го и 1968 года британского фотографа Сесила Битона. «Афиша Daily» собрала их в галерею.

Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года. 6 февраля 1952 года она стала королевой Великобритании в возрасте 25 лет и правила следующие 70, став старейшим монархом в истории королевства и самым долгоправящим главой государства во всем мире.

Днем 8 сентября стало известно о резком ухудшении здоровья Елизаветы II. Вечером Букингемский дворец сообщил о смерти 96-летней королевы в шотландском замке Балморал.