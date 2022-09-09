В России выявили максимальное за полгода число заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России выявили 52 106 новых случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это новый максимум за полгода.

В последний раз суточное число заболевших было больше 9 марта, когда выявили 58 675. Накануне число зафиксированных случаев тоже перевалило за 50 000.

За сутки в России умерли 96 человек (за все время — 385 165), 3621 зараженный госпитализирован, 51 086 человек выздоровели.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 612,7 млн. Россия находится на девятом месте по этому показателю. На первом — США (96,9 млн), на втором — Индия (44,4 млн). За ними идут Бразилия (34,5 млн), Германия (32,4 млн), Южная Корея (23,9 млн), Великобритания (23,5 млн) и Италия (22 млн).