Реклама
Новости
Два блогера Yappy стали ведущими на «Матч ТВ»: объявлены результаты конкурса
17:26
Republic* отказался от лицензии СМИ
17:02
В Москве покажут рейв-оперетту «Мастерской Брусникина» по повести Вольтера
16:57
Игорь Николаев хочет зарегистрировать бренд «Третье сентября»
16:45
«Рэп, секс, алкоголь»: Бикей Декада и Sapa13 записали трек «Run»
15:41
Из‑за нарисованных глаз на скульптуре в Летнем саду возбудили уголовное дело
15:29
Кадр из соцсетей Юрия Хованского
Хованского исключили из перечня экстремистов и террористов
15:19
На сцене московского «Геликона» покажут оперу «Богема» Джакомо Пуччини
14:59
Новый документальный проект на Okko расскажет о Москве — киношной, гастрономической и музыкальной
14:57
Panic! At the Disco выпустили клип на трек «Do It to Death»
14:47
«Наши сердца разбиты. Как подобрать нужные слова?»: обложки газет, посвященные умершей Елизавете II
13:58
Кадр из сериала «Рассказ служанки»
Шестой сезон сериала «Рассказ служанки» станет последним
12:58
В России выявили максимальное за полгода число заразившихся коронавирусом
12:36
В кинотеатре «Пионер» прошла премьера нового комедийного сериала по рассказу Александра Цыпкина
12:06
«Блондинка» удостоилась 14-минутных оваций в Венеции. Ана де Армас, сыгравшая Монро, расплакалась
11:14
Delivery Club перешел в собственность «Яндекса»
11:03
The Royal Family/YouTube
Медвежонок Паддингтон попрощался с Елизаветой II
10:12
Вышел новый трейлер «Черного Адама» с Дуэйном Джонсоном в главной роли
09:45
«Playboy Украина» закроют из‑за выпуска о российской спецоперации
08:55
«Мы будем вместе десятки тысяч ночей»: вышел новый трейлер сериала «Интервью с вампиром»
02:41
«Блондинка» удостоилась 14-минутных оваций в Венеции. Ана де Армас, сыгравшая Монро, расплакалась
Рустам Абдуллин
Сегодня в 08:14

Фильм «Блондинка» о жизни Мэрилин Монро, дебютировавший на Венецианском кинофестивале, удостоился бурных 14-минутных оваций. Ана де Армас, сыгравшая главную роль, не смогла сдержать слез, передает Deadline.

Эдриен Броди, появившийся в роли драматурга, тоже пустил слезу, а продюсер Брэд Питт выглядел довольным.

В преддверии своей мировой премьеры «Блондинка» подверглась критике в соцсетях. Пользователям не понравилось, что ради роли де Армас не избавилась от своего кубинского акцента, который слышно в трейлере, и не передала хриплый вокал Монро.

Сама де Армас рассказывала в интервью, что потратила почти целый год на подготовку и работу над акцентом перед съемками. По ее словам, это изматывает и «поджаривает» мозг.

Биографический фильм о блестящей карьере актрисы воссоздаст ее культовые образы и попытается ответить на вопрос, кем была Монро в обычной жизни и почему трагически скончалась в возрасте 36 лет. Зрители увидят нервные срывы кинозвезды, обстоятельства, которые привели ее к зависимости от алкоголя, и безуспешные попытки выйти за рамки своего амплуа на экране.

В режиссерском кресле — Эндрю Доминик («Ограбление казино», «Еще раз с чувством»). В актерском составе, помимо де Армас и Броди, заявлены Бобби Каннавале, Ксавье Сэмюэль и Джулианна Николсон. «Блондинка» выйдет на Netflix 28 сентября.

Подробности по теме
«Больная фантазия» вместо биографии: что не так с фильмом «Блондинка», по версии киноманов
расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
Netflix
люди
Ана де АрмасБрэд ПиттМэрилин МонроЭдриен БродиЭндрю ДоминикКсавье СэмюэльДжулианна Николсон
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение