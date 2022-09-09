«Блондинка» удостоилась 14-минутных оваций в Венеции. Ана де Армас, сыгравшая Монро, расплакалась

Фильм «Блондинка» о жизни Мэрилин Монро, дебютировавший на Венецианском кинофестивале, удостоился бурных 14-минутных оваций. Ана де Армас, сыгравшая главную роль, не смогла сдержать слез, передает Deadline.

Эдриен Броди, появившийся в роли драматурга, тоже пустил слезу, а продюсер Брэд Питт выглядел довольным.

В преддверии своей мировой премьеры «Блондинка» подверглась критике в соцсетях. Пользователям не понравилось, что ради роли де Армас не избавилась от своего кубинского акцента, который слышно в трейлере, и не передала хриплый вокал Монро.

Сама де Армас рассказывала в интервью, что потратила почти целый год на подготовку и работу над акцентом перед съемками. По ее словам, это изматывает и «поджаривает» мозг.

Биографический фильм о блестящей карьере актрисы воссоздаст ее культовые образы и попытается ответить на вопрос, кем была Монро в обычной жизни и почему трагически скончалась в возрасте 36 лет. Зрители увидят нервные срывы кинозвезды, обстоятельства, которые привели ее к зависимости от алкоголя, и безуспешные попытки выйти за рамки своего амплуа на экране.

В режиссерском кресле — Эндрю Доминик («Ограбление казино», «Еще раз с чувством»). В актерском составе, помимо де Армас и Броди, заявлены Бобби Каннавале, Ксавье Сэмюэль и Джулианна Николсон. «Блондинка» выйдет на Netflix 28 сентября.