Медвежонок Паддингтон попрощался с Елизаветой II

Вымышленный персонаж из книг Майкла Бонда и любимец британцев медвежонок Паддингтон попрощался с королевой Елизаветой II.

В его твиттер-аккаунте появился пост со словами благодарности к скончавшейся накануне королеве.

© «Спасибо, мэм, за все»

5 июня 2022 года Паддингтон поздравил Елизавету II с платиновым 70-летнем юбилеем правления. На сайте королевской семьи появился ролик, который начинается с того, что медвежонок случайно допивает до конца только поданный горячий чайник. Тогда он любезно достает из шляпы свой любимый бутерброд с мармеладом, говоря: «Я всегда держу один на крайний случай». В ответ на это королева с ухмылкой отвечает: «Я тоже» — и достает из своей сумочки такой же бутерброд.

Их чаепитие прерывается ревом толпы снаружи, которое означает, что масштабный концерт Platinum Party at the Palace у Букингемского дворца вот-вот начнется. Медвежонок, приподняв шляпу, поздравляет Елизавету II с юбилеем и благодарит ее за преданность народу Соединенного Королевства. Затем Паддингтон и королева начинают стучать чайными ложками в такт песне Queen «We Will Rock You» в исполнении барабанщиков Королевской морской пехоты.

8 сентября в возрасте 96 лет скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она умерла в замке Балморал в Шотландии в окружении семьи после 70 лет правления. Британский престол после смерти монарха занял ее старший сын Чарлз, он станет королем Карлом III.