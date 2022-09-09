В России стартовало трехдневное голосование

Руководства некоторых регионов отказались от трехдневного формата. Два дня будут определяться с выбором избиратели Кировской и Томской областей, а также Республики Северная Осетия.

«Для того чтобы чувствовать себя уверенно, прежде всего нужно иметь крепкий тыл, а это значит, надежную, развивающуюся демократическую политическую систему. Так что и выборы, надеюсь, будут этому способствовать, даже не сомневаюсь», — заявил российский президент Владимир Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой.