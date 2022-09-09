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В России стартовало трехдневное голосование
Рустам Абдуллин
Сегодня в 06:53

В России началось трехдневное голосование, которое завершится 11 сентября. В 82 регионах Российской Федерации будут выбирать губернаторов, местные парламенты и муниципальных депутатов.

  • Губернаторские выборы пройдут во Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Томской, Кировской, Саратовской, Калининградской, Рязанской, Свердловской и Новгородской областях. Выбирать республиканского главу будут в Удмуртии, Карелии, Бурятии и Марий Эл, а также в Адыгее, но там руководителя избирает парламент.
  • Парламенты регионов будут избирать в Удмуртии, Северной Осетии, Краснодарском и Сахалинском краях, в Пензенской и Саратовской областях. Еще в 28 регионах пройдут дополнительные выборы в местные законодательные органы.
  • Городские парламенты выбирают в Горно-Алтайске, Черкесске, Барнауле, Петропавловске-Камчатском, Владивостоке, Кирове, Курске, Омске, Пскове, Твери и Ярославле.
  • В Москве пройдут выборы депутатов муниципальных образований.

Руководства некоторых регионов отказались от трехдневного формата. Два дня будут определяться с выбором избиратели Кировской и Томской областей, а также Республики Северная Осетия.

Отдать свой голос смогут 44 млн избирателей. У жителей Москвы, Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областей есть возможность сделать это дистанционно.

«Для того чтобы чувствовать себя уверенно, прежде всего нужно иметь крепкий тыл, а это значит, надежную, развивающуюся демократическую политическую систему. Так что и выборы, надеюсь, будут этому способствовать, даже не сомневаюсь», — заявил российский президент Владимир Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

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ЦИК России
люди
Владимир ПутинЭлла Памфилова
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