В России стартовало трехдневное голосование

В России началось трехдневное голосование, которое завершится 11 сентября. В 82 регионах Российской Федерации будут выбирать губернаторов, местные парламенты и муниципальных депутатов.
- Губернаторские выборы пройдут во Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Томской, Кировской, Саратовской, Калининградской, Рязанской, Свердловской и Новгородской областях. Выбирать республиканского главу будут в Удмуртии, Карелии, Бурятии и Марий Эл, а также в Адыгее, но там руководителя избирает парламент.
- Парламенты регионов будут избирать в Удмуртии, Северной Осетии, Краснодарском и Сахалинском краях, в Пензенской и Саратовской областях. Еще в 28 регионах пройдут дополнительные выборы в местные законодательные органы.
- Городские парламенты выбирают в Горно-Алтайске, Черкесске, Барнауле, Петропавловске-Камчатском, Владивостоке, Кирове, Курске, Омске, Пскове, Твери и Ярославле.
- В Москве пройдут выборы депутатов муниципальных образований.
Руководства некоторых регионов отказались от трехдневного формата. Два дня будут определяться с выбором избиратели Кировской и Томской областей, а также Республики Северная Осетия.
Отдать свой голос смогут 44 млн избирателей. У жителей Москвы, Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областей есть возможность сделать это дистанционно.
«Для того чтобы чувствовать себя уверенно, прежде всего нужно иметь крепкий тыл, а это значит, надежную, развивающуюся демократическую политическую систему. Так что и выборы, надеюсь, будут этому способствовать, даже не сомневаюсь», — заявил российский президент Владимир Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой.