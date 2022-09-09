Реклама
Новости
Два блогера Yappy стали ведущими на «Матч ТВ»: объявлены результаты конкурса
17:26
Republic* отказался от лицензии СМИ
17:02
В Москве покажут рейв-оперетту «Мастерской Брусникина» по повести Вольтера
16:57
Игорь Николаев хочет зарегистрировать бренд «Третье сентября»
16:45
«Рэп, секс, алкоголь»: Бикей Декада и Sapa13 записали трек «Run»
15:41
Из‑за нарисованных глаз на скульптуре в Летнем саду возбудили уголовное дело
15:29
Кадр из соцсетей Юрия Хованского
Хованского исключили из перечня экстремистов и террористов
15:19
На сцене московского «Геликона» покажут оперу «Богема» Джакомо Пуччини
14:59
Новый документальный проект на Okko расскажет о Москве — киношной, гастрономической и музыкальной
14:57
Panic! At the Disco выпустили клип на трек «Do It to Death»
14:47
«Наши сердца разбиты. Как подобрать нужные слова?»: обложки газет, посвященные умершей Елизавете II
13:58
Кадр из сериала «Рассказ служанки»
Шестой сезон сериала «Рассказ служанки» станет последним
12:58
В России выявили максимальное за полгода число заразившихся коронавирусом
12:36
В кинотеатре «Пионер» прошла премьера нового комедийного сериала по рассказу Александра Цыпкина
12:06
«Блондинка» удостоилась 14-минутных оваций в Венеции. Ана де Армас, сыгравшая Монро, расплакалась
11:14
Delivery Club перешел в собственность «Яндекса»
11:03
The Royal Family/YouTube
Медвежонок Паддингтон попрощался с Елизаветой II
10:12
Вышел новый трейлер «Черного Адама» с Дуэйном Джонсоном в главной роли
09:45
«Playboy Украина» закроют из‑за выпуска о российской спецоперации
08:55
«Мы будем вместе десятки тысяч ночей»: вышел новый трейлер сериала «Интервью с вампиром»
02:41
«Playboy Украина» закроют из‑за выпуска о российской спецоперации
Рустам Абдуллин
Сегодня в 05:55

Журнал «Playboy Украина» не будет выпускаться с начала следующего года. Совладелец издания Александр Шевченко предположил, что это связано с номером о российской спецоперации, передает ТАСС со ссылкой на его фейсбук* и «Страну».

«Решение центрального офиса. Причину никто не объяснил. Говорить плохо о партнерах не в моих правилах. Из Российской Федерации Playboy не ушел. Из Украины ушел», — сообщил он.

Шевченко предполагает, что журнал решили не издавать из‑за спецномера о боевых действиях на территории Украины, который выпустили без согласования с центральным офисом. «Так нельзя было делать», — пояснил он.

Согласно официальной причине, озвученной в главном офисе, из «Playboy Украина» сделают «продуктовую компанию» по продаже футболок с фирменным логотипом Playboy.

Журнал Playboy начал издавать в США в 1953 году издатель Хью Хефнер. В России издание стало печататься в 1995 году, а его украинская версия — в 2005 году.

* Facebook — соцсеть, принадлежащая компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Хью ХефнерАлександр Шевченко
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение