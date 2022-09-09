«Playboy Украина» закроют из‑за выпуска о российской спецоперации

Журнал «Playboy Украина» не будет выпускаться с начала следующего года. Совладелец издания Александр Шевченко предположил, что это связано с номером о российской спецоперации, передает ТАСС со ссылкой на его фейсбук* и «Страну».

«Решение центрального офиса. Причину никто не объяснил. Говорить плохо о партнерах не в моих правилах. Из Российской Федерации Playboy не ушел. Из Украины ушел», — сообщил он.

Шевченко предполагает, что журнал решили не издавать из‑за спецномера о боевых действиях на территории Украины, который выпустили без согласования с центральным офисом. «Так нельзя было делать», — пояснил он.

Согласно официальной причине, озвученной в главном офисе, из «Playboy Украина» сделают «продуктовую компанию» по продаже футболок с фирменным логотипом Playboy.

Журнал Playboy начал издавать в США в 1953 году издатель Хью Хефнер. В России издание стало печататься в 1995 году, а его украинская версия — в 2005 году.

* Facebook — соцсеть, принадлежащая компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.