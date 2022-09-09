Съемки сериала «Корона» будут приостановлены из‑за смерти Елизаветы II

Съемки сериала «Корона», посвященного истории современной британской королевской семьи, будут приостановлены после смерти королевы Елизаветы II. Об этом сообщил Deadline со ссылкой на создателя шоу Питера Моргана.

По его словам, производство сериала прервут «из уважения» к Ее Величеству. Какое время продлится пауза в съемочном процессе, Морган не уточнил. В своем письме журналистам он назвал «Корону» «любовным письмом», адресованным королеве.

«Мне нечего сейчас добавить к этому, только тишину и уважение», — добавил Морган, для которого «Корона» стала уже вторым проектом, посвященным жизни Елизаветы II. До сериала он снял в 2006 году фильм «Королева» с Хелен Миррен в главной роли.

Ранее другой создатель «Короны» Стивен Далдри заявлял, что работа над шоу прервется в случае кончины королевы. «Никто из нас не знает, когда наступит это время, но это было бы правильно и уместно продемонстрировать уважение к королеве. Это был бы небольшая дань памяти и знак уважения», — сказал он в 2016 году.

Королева Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. Она умерла в замке Балморал в Шотландии в окружении семьи после 70 лет правления. Британский престол после смерти монарха занял ее старший сын Чарлз, он станет королем Карлом III.

Сериал «Корона» начал выходить на стриминговом сервисе Netflix в 2016 году. На данный момент отснято уже пять сезонов, последний из которых появится на платформе в ноябре. В грядущих эпизодах королеву Елизавету II сыграет Имельда Стонтон, ранее эту роль исполняли Клэр Фой и Оливия Колман. Королевская семья, по слухам, критиковала шоу.