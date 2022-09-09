Реклама
Новости
«Мы будем вместе десятки тысяч ночей»: вышел новый трейлер сериала «Интервью с вампиром»
02:41
Съемки сериала «Корона» будут приостановлены из‑за смерти Елизаветы II
01:53
Peacock/YouTube
Кейли Куоко путешествует во времени ради свиданий с парнем в трейлере «Meet Cute»
01:07
Семья Стива Джобса создала посвященный ему онлайн-архив
00:11
Анна Кендрик выступит в качестве режиссера. Она снимет криминальный триллер «The Dating Game»
вчера в 23:09
Клэр Дейнс снимется в сериале Стивена Содерберга «Полный круг»
вчера в 22:10
Российские СМИ поделились фейком о смерти Елизаветы II до того, как было объявлено о ее кончине
вчера в 22:08
Умерла королева Елизавета II, страны Балтии закрывают въезд россиянам и другие новости дня
вчера в 20:58
Дайджест
Звезда «Игры в кальмара» Ли Чжон Чжэ сыграет в сериале «Звездные войны: Аколит»
вчера в 20:51
Засекреченные документы НАТО попали в даркнет
вчера в 20:25
«Не хватает ощущения волшебства»: что пишут критики о ремейке «Пиноккио» Роберта Земекиса
вчера в 20:10
Международные резервы России за неделю снизились на 5 млрд долларов
вчера в 19:38
Prime Video/YouTube
Вышел тизер-трейлер сериала «Периферийные устройства» от создателей «Мира Дикого Запада»
вчера в 19:35
Сейм Латвии принял закон о независимости Латвийской православной церкви от Московского патриархата
вчера в 18:54
«Аэрофлот» возобновит рейсы в Таиланд и ОАЭ
вчера в 18:41
Netflix показал трейлер фильма «Добрый медбрат» с Джессикой Честейн и Эдди Редмейном
вчера в 18:08
В Москве мужчина взорвал квартиру при попытке повторить тикток. Он не пострадал
вчера в 17:59
«вДудь»/YouTube
Монеточку объявили в розыск из‑за 500 тыс. рублей, которые она должна Стасу Костюшкину
Обновлено вчера в 17:51
В августе Турция экспортировала в Россию рекордный объем товаров
вчера в 17:08
Нейросеть создала образ жуткой женщины с помощью необычного метода. Показываем, что из этого вышло
вчера в 17:05
Съемки сериала «Корона» будут приостановлены из‑за смерти Елизаветы II
Юлия Онодэра
Вчера в 22:53

Съемки сериала «Корона», посвященного истории современной британской королевской семьи, будут приостановлены после смерти королевы Елизаветы II. Об этом сообщил Deadline со ссылкой на создателя шоу Питера Моргана.

По его словам, производство сериала прервут «из уважения» к Ее Величеству. Какое время продлится пауза в съемочном процессе, Морган не уточнил. В своем письме журналистам он назвал «Корону» «любовным письмом», адресованным королеве.

«Мне нечего сейчас добавить к этому, только тишину и уважение», — добавил Морган, для которого «Корона» стала уже вторым проектом, посвященным жизни Елизаветы II. До сериала он снял в 2006 году фильм «Королева» с Хелен Миррен в главной роли.

Ранее другой создатель «Короны» Стивен Далдри заявлял, что работа над шоу прервется в случае кончины королевы. «Никто из нас не знает, когда наступит это время, но это было бы правильно и уместно продемонстрировать уважение к королеве. Это был бы небольшая дань памяти и знак уважения», — сказал он в 2016 году.

Королева Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. Она умерла в замке Балморал в Шотландии в окружении семьи после 70 лет правления. Британский престол после смерти монарха занял ее старший сын Чарлз, он станет королем Карлом III.

Сериал «Корона» начал выходить на стриминговом сервисе Netflix в 2016 году. На данный момент отснято уже пять сезонов, последний из которых появится на платформе в ноябре. В грядущих эпизодах королеву Елизавету II сыграет Имельда Стонтон, ранее эту роль исполняли Клэр Фой и Оливия Колман. Королевская семья, по слухам, критиковала шоу.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
Netflix
люди
Елизавета IIПитер МорганХелен МирренСтивен ДалдриЕлизавета КоролеваИмельда СтонтонКлэр ФойОливия Колман
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение