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Российские СМИ поделились фейком о смерти Елизаветы II до того, как было объявлено о ее кончине
Рустам Абдуллин
Вчера в 19:08

8 сентября стало известно о резком ухудшении здоровья королевы Великобритании Елизаветы II. Российские СМИ принялись следить за развитием событий в режиме breaking news, мониторя мировые издания, и случайно распространили фейк.

Что случилось?

Букингемский дворец выразил обеспокоенность состоянием здоровья Елизаветы II и порекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. К британской королеве в шотландский замок Балморал приехали принц Чарльз, принц Уильям, принц Эндрю, принц Эдвард, графиня Эссекская Софи. С заявлением выступила новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.

Тем временем в Букингемском дворце отменили смену караула. Вокруг лондонской резиденции Елизаветы II собрались журналисты и простые британцы, все они были в подавленном настроении. Новости о здоровье королевы не появлялись на протяжении нескольких часов.

О чем сообщили российские СМИ

Здоровье Елизаветы II стало основной темой иностранных СМИ. На главных страницах изданий стояли материалы и прямые трансляции о состоянии монарха.

В инструкции властей Великобритании говорится, что сообщение о смерти Елизаветы II будет передано сразу в несколько мировых СМИ. Не секрет, что в редакциях уже давно лежали подготовленные на такой случай черновики новостей и некрологи.

Около 17.00 по московскому времени в российских телеграм-каналах и СМИ начали появляться короткие заметки о смерти Елизаветы II. Некоторые из них в качестве источника указывали The Guardian, но прямую ссылку не оставляли. Вскоре записи с недостоверной информацией появились и в крупных изданиях и новостных каналах.

Среди тех, кто поделился фейком, оказался телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти» (1,1 млн подписчиков) и «Вести» (127,3 тыс.). Фейки администраторы каналов выложили в 16.56, за 4,5 часа до официального объявления о кончине Елизаветы II.

Примерно через пять минут телеграм-каналы опровергли «смерть» королевы. Там заявили, что The Guardian якобы «удалила сообщение о смерти Елизаветы».

Как появился фейк

TJ пишет, что некоторые издания в качестве доказательства прикладывали скриншот твиттер-аккаунта The Guardian. Вероятно, с этого и начался «фейкомет».

Дело в том, что это не официальная страница The Guardian в твиттере. На это указывают белый кружок вместо галочки и ник @TWICESUPREMACY. До того, как создатель аккаунта решил «перепрофилироваться» в британское СМИ, он постил твиты о корейской поп-группе Twice.

В соцсетях стали иронизировать над СМИ, которые ради скорости пожертвовали достоверностью информации. Даже после официального объявления смерти Елизаветы II в российском сегменте твиттера пытались разобраться, не фейк ли это.

В 20.30 по московскому времени Букингемский дворец сообщил, что королева умерла днем в возрасте 96 лет. Корона перейдет по наследству ее сыну, 73-летнему принцу Чарльзу.

«В этот период траура и перемен моя семья и я будем утешены и поддержаны знанием того уважения и глубокой привязанности, которыми пользовалась королева. Я знаю, что ее потеря будет глубоко ощущаться всей страной, королевствами, содружеством и бесчисленным множеством людей по всему миру», — сказал Чарльз. Новый британский монарх взял имя Карл III.

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