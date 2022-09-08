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Международные резервы России за неделю снизились на 5 млрд долларов
Виктория Шанина
Вчера в 16:38

По состоянию на 2 сентября 2022 года международные резервы России составили 561,9 млрд долларов. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

За неделю объем международных резервов сократился на 0,9% — это 4,9 млрд долларов.

Неделей ранее объем резервов составлял 565,6 млрд долларов. Тогда он снизился на 11,2 млрд за семь дней.

На фоне спецоперации западные страны заморозили резервы Банка России. В Евросоюзе были заморожены активы на сумму 24,5 млрд долларов — это около 10% от общего числа российский международных активов, отмечал комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Он также заявлял, что в США находятся международные резервы РФ на сумму в 100 млрд.

Международные резервы — это высоколиквидные активы, которые находятся в распоряжении ЦБ и правительства России. Резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих активов.

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тэги
Банк РоссииЕСПравительство РФМеждународный валютный фонд
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Дидье Рейндерс
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